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世界盃／法國主帥德尚盛讚姆巴佩 只要是他就不成問題

中央社9日即時報導
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法國主帥德尚(左)表示：「只要是姆巴佩(右)就不成問題，即使先前失手，他也絕不動...
法國主帥德尚(左)表示：「只要是姆巴佩(右)就不成問題，即使先前失手，他也絕不動搖。」(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國2比0力退摩洛哥，姆巴佩雖先罰失12碼仍攻入關鍵進球，德尚讚其沉穩，並帶領球隊連3屆世界盃闖進4強。

法國今天以2比0踢走摩洛哥，主帥德尚（Didier Deschamps）賽後盛讚主將姆巴佩（Kylian Mbappe）貢獻。這名前鋒攻進本屆個人第8球，「高盧雄雞」也連續3屆殺進世足4強。

法新社報導，姆巴佩此役先主罰12碼但遭對手撲出，不過他在第60分鐘以精彩曲球破網，首開紀錄。隨後金球獎得主狄姆貝利（Ousmane Dembele）再攻入第2分鎖定全隊勝利，這也是法國自2018年以來，連3屆世足均能闖進最後4強。

德尚表示：「只要是姆巴佩就不成問題，即使先前失手，他也絕不動搖。」

帶領法國征戰多年的主帥德尚接著說：「我想這已是連續第3次闖進4強，這是件好事。」

「這看似合理且自然，但終究還是得將它實現。」

「顯然我擁有優秀的球員，否則也走不到這一步，這樣的結果令人欣慰。今天比賽並不輕鬆，因為我們先是罰球失手，後面有機會也未能把握。」

法國晉級後，將與西班牙與比利時之間的勝隊爭奪本屆世界盃決賽門票。

德尚表示接下來全隊將好好整備，明天再看看對手是誰。姆巴佩因腳踝受撞被換下場，有人看到他在場邊進行冰敷。

精華 FAQ

  • 法國以2比0擊敗摩洛哥，不僅拿下勝利，也確定連續3屆世界盃都能闖進最後4強，延續近年在國際大賽的穩定表現。

  • 姆巴佩先罰失12碼，但他沒有受影響，之後以精彩曲球破門，展現強大心理素質與決定比賽的能力，因此德尚特別稱讚他。

  • 法國下一戰將對上西班牙與比利時之間的勝隊爭奪決賽門票；而姆巴佩因腳踝遭撞被換下，場邊一度進行冰敷，傷勢需持續觀察。

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