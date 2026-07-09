我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／連三屆率隊挺進4強 姆巴佩踝傷被換下場後稱無大礙

用好市多這3項食材 輕鬆讓買回家的披薩升級

世界盃／連三屆率隊挺進4強 姆巴佩踝傷被換下場後稱無大礙

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國當家球星姆巴佩踢進個人本屆賽事第8顆、世足賽生涯第20顆進球。(美聯社)
法國當家球星姆巴佩踢進個人本屆賽事第8顆、世足賽生涯第20顆進球。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：姆巴佩踝傷退場前攻破摩洛哥，助法國晉級4強。
  • 重點二：他本屆世足累積8球，成為淘汰賽連3屆進球3粒以上。
  • 重點三：德尚連3屆率隊闖進4強，成史上第2位達此成就教練。

「高盧雄雞」法國今天在世界盃足球賽首場8強賽面對「北非鐵騎」摩洛哥，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）也再度展現個人價值，在上半場錯失12碼罰球的情況下，仍在第60分鐘率先攻破摩洛哥球門，踢進個人本屆賽事第8顆、世足賽生涯第20顆進球，儘管隨後他因腳踝被撞傷遭換下場，但在球隊取得4強門票後他也直言傷勢並無大礙。

姆巴佩今年世足賽再度展現世界頂尖前鋒的實力，在8強賽開踢前個人已踢進7球，僅次於阿根廷梅西的8球，生涯累積19顆進球，也僅少梅西2球。而今天上半場第25分鐘，姆巴佩就因為在禁區遭到對手絆倒取得12碼罰球機會，但卻遭到摩洛哥門神布努（Yassine Bounou）撲下。

但第60分鐘姆巴佩則是在左路接球後直接起腳射門，球以刁鑽球路越過摩洛哥後衛與布努後破門，6分鐘後他又助攻給隊友登貝萊（Ousmane Dembélé）進球，讓他成為世足賽自1966年採計詳細數據以來，史上第4位達成同場罰丟12碼球後「傳射」建功的球員，前一位達成者正是本屆的梅西（Lionel Messi），更是史上首位連3屆世足賽淘汰賽都至少踢進3球的球員。

儘管隨後姆巴佩遭撞倒後一度出現腳踝不適的狀況，並立刻被法國主帥德尚（Didier Deschamps）換下場，但賽後他也透露傷勢無大礙，「我的腳踝被撞了一下，但沒有什麼問題。會被換下場是因為馬塔特（Jean-Philippe Mateta）比我更適合在比賽最後階段登場，他甚至差點進球，這很不錯。」

對於連續3屆率隊挺進到4強，姆巴佩也強調還不能因此放鬆，「進球什麼的就先放一邊，我們還不能鬆懈，路還很長，接下來的比賽將會更艱難，我們會把握時間好好恢復。」法國將在4強賽遭遇西班牙與比利時之戰的勝方。

至於法國主帥德尚（Didier Deschamps）也成為史上第2位連續3屆率領球隊晉級到4強賽的總教練，賽後他說：「連續三屆晉級很棒，這聽起來合乎邏輯也是水到渠成，但要真的做到很困難。今天我們又邁進了一階，再次來到四強舞台，我已經能感受到來自法國國內的熱情支持。」

精華 FAQ

  • 他先在上半場罰失12碼，但第60分鐘踢進本屆第8球，之後又助攻登貝萊破門，成為法國取勝晉級4強的最大功臣之一。

  • 他在比賽中踝部遭撞後感到不適，被德尚提前換下，但賽後他表示只是被撞了一下，沒有什麼問題，傷勢並不嚴重。

  • 法國連續3屆世界盃都闖進4強，德尚也成為史上第2位連3屆率隊進入4強的總教練，展現出極高的穩定性與競爭力。

世界盃

上一則

世界盃／昆薩紅牌加重處分 英格蘭主帥怒轟FIFA

下一則

NBA／施羅德點名AD「體味最臭」 雷霆最愛犯規、火箭最爛

延伸閱讀

世界盃╱法國2:0淘汰摩洛哥晉級4強 非洲球隊全出局

世界盃╱法國2:0淘汰摩洛哥晉級4強 非洲球隊全出局
世界盃8強賽第1場：法國劍指隊史第3冠 摩洛哥要報4年前的仇

世界盃8強賽第1場：法國劍指隊史第3冠 摩洛哥要報4年前的仇
世界盃／姆巴佩踢進第7顆球 射手榜再追平梅西

世界盃／姆巴佩踢進第7顆球 射手榜再追平梅西
世界盃／C羅淘汰賽首進球寫紀錄卻被換下場 VAR關鍵判決延續旅程

世界盃／C羅淘汰賽首進球寫紀錄卻被換下場 VAR關鍵判決延續旅程

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37

超人氣

更多 >
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰
比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一

比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心