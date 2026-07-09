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世界盃／連三屆率隊挺進4強 姆巴佩踝傷被換下場後稱無大礙

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世界盃╱法國2:0淘汰摩洛哥晉級4強 非洲球隊全出局

記者劉肇育／綜合報導
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法國球員姆巴佩。(美聯社)
法國球員姆巴佩。(美聯社)

2026世足賽8強賽今天點燃戰火，並由奪冠熱門法國與北非鐵騎摩洛哥上演上屆4強對戰戲碼，儘管上半場法國姆巴佩（Kylian Mbappe）錯過了一次12碼罰球操刀機會，但下半場他與登貝萊（Ousmane Dembélé）在短短6分鐘內連進兩球，幫助法國最終以2：0連續兩屆淘汰摩洛哥，挺進到4強賽。至此，非洲球隊已全數出局。目前（世界盃8強）僅剩阿根廷與歐洲6支球隊。

法國今年世足賽展現強大的進攻能力，不僅姆巴佩在8強賽前就已經踢進7球，搭配上踢進4球的登貝萊與奧利斯（Michael Olise），組成進攻火力強大的進攻鐵三角，也成為法國問鼎冠軍的最大本錢。

而今天8強賽法國則是遭遇上屆4強賽對手摩洛哥，上半場法國就在姆巴佩領軍下展開猛攻，共有13次射門、3次射正，其中包括第28分鐘姆巴佩獲得12碼罰球操刀機會，但強勁射門卻遭到摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）奮勇撲救，錯失進球良機。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

反觀摩洛哥今天在進攻箭頭賽巴里（Ismael Saibari）的情況下，上半場幾乎都處在守勢，僅有1次在禁區觸球以及1次射門機會，不過嚴密的防守加上布努多次的精彩撲救，仍是在上半場踢完與法國戰成0：0平手。 

雙方易邊再戰，第55分鐘上半場就有一次精彩射門表現的法國杜埃（Desire Doue）再度嘗試射門，又被布努（Yassine Bounou）攔下。第60分鐘姆巴佩將功贖罪，在左路將球後直接起腳射門，球以刁鑽球路越過摩洛哥後衛與布努後破門，這顆進球不僅是姆巴佩本屆賽事第8顆進球，在進球榜上在度追平阿根廷梅西（Lionel Messi），同時也是他生涯在淘汰賽階段第12顆進球，繼續改寫紀錄。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

第66分鐘法國攻勢再起，登貝萊在中路接球後盤球突破，並在禁區外大腳射門破網，短短6分鐘內法國就一口氣將差距擴大到2：0。在取得2球領先後，法國也在第77分鐘將姆巴佩換下場，摩洛哥直到終場前也未能在形成太多有效攻勢，最終就由法國以2：0勝出，不僅連續兩屆淘汰摩洛哥，也中斷摩洛哥連34場不敗的紀錄。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

姆巴佩也成為世界盃有統計數據以來，首位在兩屆世界盃中均至少踢進10球的球員：2022卡達世界盃8進球2助攻、2026美加墨世界盃8進球3助攻。

登貝萊攻入的本場比賽法國隊第2球，正是法國隊在大賽淘汰賽的第100個進球：世界盃71球、歐洲盃29球。

姆巴佩替法國隊進第一顆球。(路透)
姆巴佩替法國隊進第一顆球。(路透)

摩洛哥門將布努 (左) 擋下了法國球員姆巴佩 (右) 的罰球。(美聯社)
摩洛哥門將布努 (左) 擋下了法國球員姆巴佩 (右) 的罰球。(美聯社)

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