我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣受颱風巴威影響 各航空公司取消10-11日多數航班

難民、政庇等無綠卡合法居民 10/1起將喪失白卡

黃牌申訴失敗 法球星奧利斯世界盃8強仍臨停賽風險

中央社美國狐堡8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國中場球員奧利斯。(路透)
法國中場球員奧利斯。(路透)

世界盃法國隊總教練德尚8日表示，國際足球總會（FIFA）已駁回法國針對中場球員奧利斯在對巴拉圭的16強賽中領到黃牌所提出的申訴，讓奧利斯在8強賽仍面臨停賽風險。

法新社報導，奧利斯（Michael Olise）是本屆世界盃表現最亮眼的球員之一，他在法國與巴拉圭於費城（Philadelphia）舉行的16強賽最後幾分鐘，與巴拉圭球員加拉薩（Matias Galarza）發生衝突後，遭主裁判出示黃牌。

為法國與摩洛哥8強賽做最後準備時，德尚（Didier Deschamps）在狐堡（Foxborough）出席記者會表示：「黃牌判決沒有改變。我們今天早上收到國際足總通知，維持原判。」

從重播畫面可以看到，兩人幾乎沒有身體接觸。效力德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的奧利斯只是將手指放到嘴前做出噤聲手勢，而加拉薩隨即倒地，聲稱自己臉部遭到擊中。

由於國際足總維持原判，奧利斯目前已有一張黃牌。若他在對摩洛哥的8強賽再度領牌，將因累積黃牌停賽，無法出戰可能對上西班牙或比利時的4強賽。

此外，法國的巴科拉（Bradley Barcola）及科內（Manu Kone）也因對巴拉圭一役領到黃牌，同樣面臨再領牌就停賽的風險。

德尚也談到因大腿受傷缺席16強賽的中場球員曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）傷勢。他說：「曹亞文尼情況好多了，但我無法透露更多。他今天或許會參與訓練，不過還要再觀察。其他球員都可以上場。」

談到本場比賽由阿根廷籍裁判泰利歐（Facundo Tello）執法時，德尚拒絕將此事渲染成爭議。自2022年世界盃決賽阿根廷在PK大戰擊敗法國奪冠後，兩隊之間的競爭更加受到關注。

率領法國於2018年奪得世界盃冠軍的德尚，已宣布將在本屆世界盃結束後卸下執教14年的國家隊總教練職務。

因此，若法國在8強賽敗給摩洛哥，這場比賽將成為德尚執教法國隊的最後一役。這也是雙方繼2022年世界盃4強賽後再度交手，當年法國以2比0獲勝。

對此，德尚表示：「我完全沒有去想這件事。我和教練團現在唯一的目標，就是盡一切努力讓事情朝好的方向發展。我現在專注於摩洛哥隊，也專注於如何讓我們踢出最好的表現。」

精華 FAQ

  • 因國際足總維持主裁判原判，認定奧利斯在與巴拉圭球員衝突後的黃牌有效。重播雖顯示接觸不多，但判決未被推翻，法國申訴因此失敗。

  • 奧利斯目前已有1張黃牌，若對摩洛哥再度領牌，就會因累積黃牌而停賽，無法出戰可能的4強賽，對法國戰力是一大隱憂。

  • 德尚表示曹亞文尼的大腿傷勢已有好轉，今天可能參與訓練，但仍需觀察；他也強調球隊不把裁判背景放大，現在只專注備戰摩洛哥。

世界盃

上一則

韓男足前總教練洪明甫稱願出席聽證會：不回避任何提問

延伸閱讀

世界盃／法國vs.摩洛哥 主審是「阿根廷籍」惹議 德尚老神在在

世界盃／法國vs.摩洛哥 主審是「阿根廷籍」惹議 德尚老神在在
世界盃16強開踢 法國頂高溫迎戰巴拉圭力爭前8強

世界盃16強開踢 法國頂高溫迎戰巴拉圭力爭前8強
世界盃8強賽第1場：法國劍指隊史第3冠 摩洛哥要報4年前的仇

世界盃8強賽第1場：法國劍指隊史第3冠 摩洛哥要報4年前的仇
世界盃／踢到飆罵對手髒話 姆巴佩賽後怒批巴拉圭「踢髒球」

世界盃／踢到飆罵對手髒話 姆巴佩賽後怒批巴拉圭「踢髒球」

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37
5月10日，NBA季後賽第二輪灰狼對馬刺第四戰，灰狼隊老闆A-Rod在場邊為球隊加油。（美聯社）

MLB／25萬滾出38億身家 A-Rod曝商戰心法受洋基老闆啟發

2026-07-04 04:40

超人氣

更多 >
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%
比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一

比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一
港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別