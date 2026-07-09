世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

賽巴里因大腿後側肌群傷勢未癒，將正式缺席對陣衛冕軍法國的關鍵大戰。（路透）

2026年世足賽即將迎來8強對決，黑馬摩洛哥卻在8強決戰前夕傳出重大傷情。總教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）8日在賽前記者會上親口證實，陣中明星前鋒賽巴里（Ismael Saibari）因大腿後側肌群傷勢未癒，將正式缺席對陣衛冕軍法國的關鍵大戰，這為摩洛哥的晉級之路蒙上了一層陰影。

現年25歲的賽巴里是摩洛哥本次世足賽的頭號功臣，他在小組賽期間表現神勇，先後攻破巴西與蘇格蘭的大門，並在對陣海地時踢進關鍵追平球；進入淘汰賽後，他更在與荷蘭的PK大戰中頂住壓力，罰進致勝點球，率隊挺進。憑藉此等火熱狀態，他也在本月1日傳出以高達5000萬歐元的轉會費轉至德甲豪門拜仁慕尼黑，成為隊史身價第二高的摩洛哥球員。

然而，在日前16強賽對陣加拿大時，賽巴里僅上場22分鐘便因身體不適被換下。所幸在抵達波士頓接受核磁共振（MRI）檢查後，結果顯示其肌肉拉傷情況並不算太嚴重。沃阿比透露，「所有人都能上場，唯獨賽巴里除外，這場比賽對他來說來的太早了。不過，他應該還不至於缺席後續的所有賽事。」

面對即將到來的硬仗，預計將由替補前鋒拉希米（Soufiane Rahimi）頂替其先發位置。這場比賽也是兩隊繼2022年卡達世足賽準決賽後再度交手，當年的對決由法國帶走勝利。儘管折損進攻箭頭，沃阿比依然對球隊板凳深度展現信心，強調全隊已做好萬全準備，誓言要在這場尊嚴之戰中全力復仇。