世界盃／挑戰紀錄？梅西8球領跑金靴 姆巴佩、哈蘭德緊追

阿根廷球王梅西以八球在本屆世界盃金靴榜領跑。(路透)

2026世界盃 足球賽進入最後高潮，隨著八強今(9)日開始對決，不僅象徵最高榮譽的「大力神盃」爭奪進入白熱化，象徵個人進球王座的「金靴獎」之爭，更是上演史詩級的四巨頭正面對決。

法國隊姆巴佩以7球在金靴榜並列第二。(路透)

金靴獎目前由阿根廷39歲傳奇球星梅西（Lionel Messi）以8球暫居榜首，但後方包括法國姆巴佩（Kylian Mbappé）、挪威哈蘭德（Erling Haaland）兩大進球機器以7球緊隨其後，英國射手凱恩（Harry Kane）則以6球暫居第四。

英國隊凱恩以6球在金靴榜暫居第四。(美聯社)

8強廝殺，第一場9日下午4時由奪冠大熱門法國隊出戰黑馬摩洛哥，兩隊繼上屆準決賽後再度狹路相逢，摩洛哥必須設法阻擋世界盃累積進球高達19球的姆巴佩。10日下午3時由尚未失球的西班牙出戰比利時。11日下午5時，將上演金靴榜前四名的「正面對決」，由英格蘭迎戰本屆黑馬挪威，哈蘭德將與凱恩在世界盃舞台上交鋒，頂尖對決的結果，極可能改變金靴獎排名。11日晚間9時，由阿根廷出戰瑞士，梅西能否延續進球紀錄，也是看點。

挪威隊哈蘭德以7球在金靴榜並列第二。(路透)

阿根廷在16強賽面對埃及陷入苦戰，一度面臨兩球落後危機，但關鍵時刻「球王」梅西再度挺身而出，率領藍白軍團在下半場13分鐘內狂轟三球完成驚天逆轉。梅西不僅締造本屆「場場進球」神蹟，世界盃生涯累積進球數更推升至21球，持續刷新歷史進球王紀錄。

比利時報紙「Het Nieuwsblad」分析，若梅西能率隊一路殺進決賽，將有機會挑戰法國傳奇方丹（Just Fontaine）在1958年創下的單屆13球「神之紀錄」。但奇妙的是，歷史上世界盃存在神祕的「金靴魔咒」，自1982年以來，僅有義大利羅西（Paolo Rossi）與巴西羅納度（Ronaldo）能同時帶走金靴與冠軍金盃，強如上屆金靴姆巴佩，也僅抱憾奪得世界盃亞軍。

根據FIFA規則，若最終進球數相同，將依序比較「助攻數」以及「總上場時間」（較少者勝）。在這場世界頂尖射手的終極較量中，誰能突破魔咒並寫下新歷史，是全球球迷另一個關注焦點。