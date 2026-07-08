回顧世界盃16強賽：美加墨地主國淘汰 C羅、內馬爾哭著說再見

阿根廷7日順利晉級世界盃8強。（美聯社）

美加墨世界盃 16強賽7日收官，話題不斷、紀錄頻刷。美國隊頭號射手巴洛根（Folarin Balogun）紅牌「緩刑」事件引發廣泛爭議，對足壇規則形成巨大挑戰；梅西（Lionel Messi）21粒世界盃總進球等多項個人、團隊紀錄集中誕生；C羅（Cristiano Ronaldo）、內馬爾（Neymar）揮別世界盃，國際足壇邁入新的巨星時代；而在整體格局方面，歐洲依然強勢，巴西隊則創下36年最差戰績。

美國隊緩刑爭議

16強賽的焦點當數美國前鋒巴洛根紅牌禁賽暫緩執行，這是自1970年世界盃紅黃牌制度實施以來「破天荒」的事件。

32強賽與波赫隊一役，巴洛根因踩踏對方球員被紅牌罰下，按照競賽規則，他應自動停賽一場，不能參加對陣比利時隊的16強賽。但國際足聯(FIFA)賽前宣布，其禁賽處罰暫緩一年執行。該決定引發足壇巨大震盪，比利時足協、歐足聯相繼發表聲明，表達震驚與不解，外界普遍質疑東道主受到特殊優待。FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）公開證實，美國總統特朗普曾就此事與其溝通，但強調該裁決是紀律委員會的獨立決定。

深陷輿論漩渦的巴洛根在對陣比利時隊時三次射門僅一次射正，沒有進球；製造對手失誤六次、四次爭頂成功兩次等數據也低於個人平均水平。FIFA官方實力排行給他本場的進攻表現打出4.48分，為個人本屆賽事最低。美國隊最終以1：4慘敗比利時，無緣八強。

巴洛根的紅牌爭議，沒能帶領美國晉級8強。（路透）

紀錄狂飆

16強賽誕生多項紀錄，新老球星與多支球隊輪番改寫世界盃史冊。

阿根廷隊與埃及隊一役，梅西助攻羅梅羅（Cristian Romero）頭球破門，成為首位在連續6屆世界盃中送出助攻的球員。此後，梅西打入個人本屆賽事第八球，獨居射手榜榜首。至此，39歲的梅西世界盃總進球達到21個，領跑歷史射手榜，同時創下連續9場世界盃破門、31次世界盃出場兩項歷史第一。

西班牙隊擊敗葡萄牙隊後，將國際比賽常規時間不敗紀錄延伸到35場，創造世界盃連續6場「零封」對手的賽事紀錄，門將西蒙（Unai Simón ）的世界盃連續不失球時間紀錄也刷新至609分鐘。雖然葡萄牙隊落敗，但C羅依然是目前唯一連續6屆世界盃均有進球的球員。

在法國隊擊敗巴拉圭隊一戰中，姆巴佩(Kylian Mbappé)罰入制勝點球，世界盃總進球升至19個。這粒進球也讓法國隊世界盃總進球突破150粒，成為繼巴西、德國、阿根廷之後第四支達成該里程碑的隊伍。

英格蘭隊力克墨西哥隊的比賽中，凱恩(Harry Kane)斬獲個人本屆世界盃第六球，以14粒世界盃總進球穩居英格蘭隊史世界盃「射手王」。

多支球隊創造或追平隊史紀錄：摩洛哥隊成為首支連續兩屆晉級世界盃8強的非洲球隊；挪威隊爆冷擊敗巴西隊，首次闖入世界盃8強，打入兩球的哈蘭德本屆世界盃進球數達到7個，有望競爭最佳射手；瑞士隊時隔72年再進世界盃8強，追平隊史最佳戰績。

英格蘭隊長凱恩。（新華社）

傳奇謝幕

本輪比賽成為多位足壇傳奇的世界盃終章，標誌著一個時代的落幕。

41歲的C羅走完6屆世界盃征程。對陣西班牙隊賽前，他說：「這是我的最後一屆世界盃。」賽後他表示，自己付出了一切，盡了最大的努力，可以問心無愧地離開。

從少年馳騁到老兵堅守，C羅創造了連續6屆世界盃都有進球的紀錄。他還帶領葡萄牙隊奪得2016年歐錦賽冠軍和兩次歐國聯冠軍，雖然沒能問鼎世界盃，但也可以帶著星光退場。

巴西隊核心內馬爾也迎來國家隊謝幕。對陣挪威隊一役，34歲的內馬爾替補登場罰入點球，但無力回天。賽後淚流滿面的他確認告別巴西隊：「一切都結束了。我在這裡開始，也在這裡結束。」巧合的是，內馬爾2010年國家隊首秀正是在紐約新澤西體育場。一場爆冷出局，令他的森巴生涯戛然而止。

隨著C羅、內馬爾等一眾老將集體謝幕，國際足壇邁入了姆巴佩、哈蘭德(Erling Håland)等新一代巨星爭鋒的時代。

C羅淚別他的第6次世界盃。（路透）

巴西遭淘汰，內馬爾告別世界盃。（歐新社）

格局依舊

16強賽戰罷，8強出爐。對比近三屆世界盃8強分布，整體而言歐洲依舊強勢。

2018年俄羅斯世界盃8強歐洲占6席、南美2席；2022年卡塔爾世界盃歐洲5席、南美2席、非洲1席；美加墨世界盃歐洲6席，分別為法國、英格蘭、比利時、西班牙、挪威和瑞士，南美僅剩阿根廷，非洲仍由摩洛哥占據一席。連續三屆世界盃均進入8強的隊伍只有法國和英格蘭；挪威隊的歷史性突圍，讓歐洲陣營不再只由傳統勁旅組成。

老牌冠軍巴西隊則遭遇低谷，36年來首次止步16強，終結了自1994年後連續8屆闖入8強的紀錄。小組賽一度被視作奪冠熱門的「森巴軍團」爆冷不敵挪威，暴露出中場控制力薄弱、陣地戰攻堅手段單一、抗壓性不足等問題。

北非勁旅摩洛哥隊表現穩定，繼2022年後再度躋身8強。北中美球隊則全部止步16強，三大東道主集體出局，主場紅利無法彌補硬實力差距。

世界新聞網製圖