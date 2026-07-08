世界盃／瑞士點球大戰終破魔咒 隊長查卡談8強戰梅西：極大挑戰

隊長查卡表示，「當你進入八強，對勝利的飢渴感只會比以前更強烈。」(路透)

瑞士7日在世足賽16強淘汰賽中，歷經一場驚心動魄的PK大戰，最終成功擊敗哥倫比亞，挺進8強，這場勝利不僅打破了瑞士在世足賽賽史上的點球「魔咒」，更是他們自1954年以來首次殺入世足賽八強，賽後，瑞士主帥雅金（Murat Yakin）難掩興奮之情，盛讚全隊展現了不可思議的韌性。

本場比賽雙方在常規時間與加時賽皆未能破門，最終在BC體育館以0：0互交白卷，不得不進入殘酷的點球大戰。儘管瑞士後衛阿肯基（Manuel Akanji）在操刀時失手，但門將柯貝爾（Gregor Kobel）挺身而出，神勇擋下哥倫比亞赫爾南德斯（Cucho Hernández）的射門，加上R・瓦爾加斯（Ruben Vargas）頂住壓力罰進關鍵點球，瑞士才得以涉險過關。

「我當時完全沉浸在那個氛圍中，甚至有點不知所措。」雅金賽後接受瑞士電視台SRF訪問時激動表示，「這是一場需要付出難以置信努力的戰鬥，我們展現了聰明才智與足夠的耐心。最後的點球大戰，我們終於打破了魔咒。我為所有人感到無比高興，包括球員、教職員還有家鄉的球迷。 我也要對柯貝爾致以巨大的讚譽，他完成了一場非常精彩的賽事。」

點球失手的後衛阿肯基則在賽後開玩笑地說，這將是他最後一次罰點球，他坦言自己在最後關頭改變了主意，導致球直接飛過球門，「這是最老的禁忌，你不該在最後一刻換想法。但我非常為球隊的反應感到自豪，我們今天在進攻端發揮得不夠好，但我們做為一個團隊非常團結。」

瑞士在過去四屆大賽中，已有三屆成功殺入8強。接下來，雅金的球隊將於8強在堪薩斯城迎戰衛冕冠軍阿根廷，屆時他們將面對球王梅西（Lionel Messi）的考驗。對此，隊長查卡（Granit Xhaka）表示，「這是一個巨大的回報。我們的第一個目標已經實現，但當你進入八強，對勝利的飢渴感只會比以前更強烈。接下來，我們將與歷史上最偉大的球員之一展開正面對決，這將是極大的挑戰。」