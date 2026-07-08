世界盃8強賽你看好誰 對戰組合一次看

7月6日賽前拍攝的比賽用球。(新華社)

2026年世界盃 足球賽8強正式出爐，法國、西班牙、英格蘭、阿根廷等8支勁旅9日起將在美國球場展開頂尖對決，爭奪4強門票。

世界新聞網製圖

以下是法新社盤點4組對戰組合與看點：

法國vs.摩洛哥

奪冠熱門法國一路展現強大實力，小組賽全勝晉級，淘汰賽以3比0大勝瑞典，再於16強力克巴拉圭。

法國陣中攻擊火力驚人，擁有姆巴佩（Kylian Mbappe）、狄姆貝利（Ousmane Dembele）、巴科拉（Bradley Barcola）及奧利塞（Michael Olise）等猛將，外界很難想像有球隊能有效封鎖這支勁旅。

不過，在國際賽事已寫下連續34場不敗紀錄的「北非雄鷹」摩洛哥並不畏懼這場對決。他們先在PK大戰淘汰3屆亞軍荷蘭，爆冷晉級16強後再以3比0擊敗共同主辦國加拿大。

摩洛哥將在波士頓（Boston）迎戰法國，希望一報4年前卡達世界盃4強賽落敗之仇。

摩洛哥在卡達世界盃成為世界盃史上首支闖進4強的非洲球隊，如今正朝著再次叩關4強的目標邁進。

西班牙vs.比利時

「無敵艦隊」西班牙6日以1比0氣走宿敵葡萄牙後，寫下世界盃史上首次連續6場比賽未失球紀錄。

這支歐洲勁旅的球風不算華麗，但攻守效率極高，控球能力也十分出色。

西班牙超級新星耶馬（Lamine Yamal）5場比賽僅攻入1球，但主將奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）已攻進4球，包括在32強對奧地利之戰梅開二度，率隊以3比0勝出。

比利時則挾16強以4比1大勝共同主辦國美國之勢，前進洛杉磯迎戰西班牙。

比利時在32強淘汰賽上演一場驚心動魄的逆轉大秀，在落後兩球的情況下展開絕地大反攻，最終在延長賽憑藉一記關鍵罰球，以3比2戲劇性擊敗塞內加爾。

以德布勞內（Kevin De Bruyne）為首的比利時「黃金世代」已逐漸步入職業生涯尾聲，本屆世界盃很可能是他們最後一次攜手征戰世界盃舞台。

挪威vs.英格蘭

英格蘭防線對效力英超曼城（Manchester City）的挪威新生代猛將哈蘭德（Erling Haaland）並不陌生，但能否成功限制他的發揮仍是未知數。

被視為奪冠熱門之一的英格蘭正在力拚隊史第2座世界盃冠軍。

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與中場核心貝林翰（Jude Bellingham）至今表現最為亮眼，兩人合力扛起進攻火力，包辦全隊攻進11球中的10球，包括在16強以3比2擊敗墨西哥的3顆進球。

英格蘭在16強賽下半場吞下紅牌少一人上場的劣勢下，仍成功淘汰共同主辦國墨西哥，這場勝利也為球隊迎戰由哈蘭德領軍的挪威增添信心。

哈蘭德在本屆世界盃賽事中，已累積攻進7顆進球，成為金靴熱門人選之一，勢必將持續考驗英格蘭防線。

阿根廷vs.瑞士

衛冕軍阿根廷歷經兩場驚險戰役，終於挺進8強，將與瑞士交手。

阿根廷先在32強歷經延長賽，以3比2擊敗首度闖進世界盃的維德角（Cape Verde），接著在16強克服落後兩球的劣勢，在短短13分鐘內連進3球，終場以3比2擊敗埃及，驚險挺進8強。

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）深知，若想爭取隊史第4座世界盃冠軍，不能每場都這般驚險過關；不過他們也再次證明，只要終場哨音未響，就沒人能輕易宣判阿根廷出局。

阿根廷將在堪薩斯市（Kansas City）迎戰瑞士。

瑞士7日在世界盃16強賽與哥倫比亞鏖戰120分鐘仍互交白卷，最終在PK大戰以4比3勝出，成功晉級8強。

這是瑞士自1954年主辦世界盃以來，首度闖進世界盃8強。這支紀律嚴明、防守組織完善的球隊，預料將成為阿根廷難以攻破的對手。