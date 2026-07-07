世界盃／阿根廷逆轉勝教頭也落淚 隊友讚梅西「世界最佳球員」
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阿根廷今天16強淘汰賽上演史詩級大逆轉，在落後78分鐘劣勢下，接續13分鐘連進3球，最終以3：2逆轉埃及闖進最後8強，不少球員都激動落淚，連總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）跟著當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）淚崩，形容這場比賽永難忘懷。梅西持續推進世界盃紀錄，也讓隊友阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）大讚梅西就是傳奇，是「世界上最佳球員」。
「我情緒非常多，球員們叫我愛哭鬼，我甚至在休息室也哭了。」斯卡洛尼賽後受訪表示，不只自己，球員也有很多情緒，大家都為了國家而戰，「這場比賽令人難忘，也是最美好的時刻之一。」
斯卡洛尼提到，梅西也再次證明儘管已是足壇老將，仍有超越年紀的實力，結束職業生涯前更盡可能創造美好回憶，賽後的眼淚也可以傳達內心激動，「我不確定這情緒和世界盃決賽是不是相同程度，我無法揣測他的想法，但他踢球就是為了享受這樣的時刻。他熱愛比賽，熱愛感受球的觸感，熱愛體驗那份熱情，我們希望他能盡情享受職業生涯的最後時光，因為一旦退役會後悔終生。」
「我不知道你有多少次能感受一支球隊在逆境中永不放棄，但這支球隊就是這樣，有時戰術會被拋到腦後，你就是全力以赴。」斯卡洛尼說。
梅西上半場雖踢丟罰球，但第83分鐘左腳勁射破網，單屆第8顆進球讓他在金靴爭奪上以1球差領先法國姆巴佩（Kylian Mbappe）；他將世界盃連續進球場次到第9場、淘汰賽連6場進球、史上累積進球數到21球，三項都是世界盃新紀錄。
從2005年穿上阿根廷國家隊戰袍開始，梅西21年來共為國家出賽204場、攻進125球，就算39歲今年世界盃仍不斷有精彩演出，讓阿爾瓦雷斯說沒有文字能形容球隊靈魂的豐功偉業。
「他這屆世界盃的表現令人印象深刻，我們就是努力幫助他、陪伴他，和他一起享受每一刻。」阿爾瓦雷斯提到，全隊都想感謝梅西為團隊做的一切、感謝平時相處方式，「他是個傳奇，是世界上最佳球員。」
阿根廷挑戰連霸剩下最後3場勝利，8強賽將和瑞士隊交手，若能再進一步，4強將碰挪威和英格蘭間的勝家。
阿根廷在落後78分鐘後突然爆發，於13分鐘內連進3球，最終以3比2逆轉擊敗埃及，成功闖進世界盃八強。 斯卡洛尼表示自己和球員情緒都非常激動，甚至在休息室也落淚，認為全隊為國家奮戰，這場比賽是令人永難忘懷的美好時刻。 梅西單屆攻進第8球，並締造世界盃連續9場進球、淘汰賽連6場進球與累積21球等新紀錄；阿爾瓦雷斯稱他是傳奇，也是世界最佳球員。
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阿根廷在落後78分鐘後突然爆發，於13分鐘內連進3球，最終以3比2逆轉擊敗埃及，成功闖進世界盃八強。
斯卡洛尼表示自己和球員情緒都非常激動，甚至在休息室也落淚，認為全隊為國家奮戰，這場比賽是令人永難忘懷的美好時刻。
梅西單屆攻進第8球，並締造世界盃連續9場進球、淘汰賽連6場進球與累積21球等新紀錄；阿爾瓦雷斯稱他是傳奇，也是世界最佳球員。
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