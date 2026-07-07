世界盃／阿根廷逆轉勝教頭也落淚 隊友讚梅西「世界最佳球員」

阿根廷總教練斯卡洛尼跟著梅西淚崩。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿根廷在16強落後78分鐘後連進三球，3比2逆轉埃及晉級八強。

阿根廷在16強落後78分鐘後連進三球，3比2逆轉埃及晉級八強。 重點二： 總教練斯卡洛尼與球員賽後落淚，稱這場逆轉是難忘且美好的時刻。

總教練斯卡洛尼與球員賽後落淚，稱這場逆轉是難忘且美好的時刻。 重點三：梅西單場再創多項世界盃紀錄，隊友阿爾瓦雷斯盛讚他是世界最佳球員。

阿根廷今天16強淘汰賽上演史詩級大逆轉，在落後78分鐘劣勢下，接續13分鐘連進3球，最終以3：2逆轉埃及闖進最後8強，不少球員都激動落淚，連總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）跟著當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）淚崩，形容這場比賽永難忘懷。梅西持續推進世界盃 紀錄，也讓隊友阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）大讚梅西就是傳奇，是「世界上最佳球員」。

「我情緒非常多，球員們叫我愛哭鬼，我甚至在休息室也哭了。」斯卡洛尼賽後受訪表示，不只自己，球員也有很多情緒，大家都為了國家而戰，「這場比賽令人難忘，也是最美好的時刻之一。」

斯卡洛尼提到，梅西也再次證明儘管已是足壇老將，仍有超越年紀的實力，結束職業生涯前更盡可能創造美好回憶，賽後的眼淚也可以傳達內心激動，「我不確定這情緒和世界盃決賽是不是相同程度，我無法揣測他的想法，但他踢球就是為了享受這樣的時刻。他熱愛比賽，熱愛感受球的觸感，熱愛體驗那份熱情，我們希望他能盡情享受職業生涯的最後時光，因為一旦退役會後悔終生。」

斯卡洛尼(圖)提到，梅西再次證明儘管已是足壇老將，仍有超越年紀的實力。(路透)

「我不知道你有多少次能感受一支球隊在逆境中永不放棄，但這支球隊就是這樣，有時戰術會被拋到腦後，你就是全力以赴。」斯卡洛尼說。

梅西上半場雖踢丟罰球，但第83分鐘左腳勁射破網，單屆第8顆進球讓他在金靴爭奪上以1球差領先法國姆巴佩（Kylian Mbappe）；他將世界盃連續進球場次到第9場、淘汰賽連6場進球、史上累積進球數到21球，三項都是世界盃新紀錄。

從2005年穿上阿根廷國家隊戰袍開始，梅西21年來共為國家出賽204場、攻進125球，就算39歲今年世界盃仍不斷有精彩演出，讓阿爾瓦雷斯說沒有文字能形容球隊靈魂的豐功偉業。

阿爾瓦雷斯(左)大讚梅西(右)就是傳奇，是「世界上最佳球員」。(路透)

「他這屆世界盃的表現令人印象深刻，我們就是努力幫助他、陪伴他，和他一起享受每一刻。」阿爾瓦雷斯提到，全隊都想感謝梅西為團隊做的一切、感謝平時相處方式，「他是個傳奇，是世界上最佳球員。」

阿根廷挑戰連霸剩下最後3場勝利，8強賽將和瑞士隊交手，若能再進一步，4強將碰挪威和英格蘭間的勝家。