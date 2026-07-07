我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／裁判偏心阿根廷 埃及主帥：不再看任何一場比賽

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

世界盃／阿根廷逆轉勝教頭也落淚 隊友讚梅西「世界最佳球員」

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿根廷總教練斯卡洛尼跟著梅西淚崩。(美聯社)
阿根廷總教練斯卡洛尼跟著梅西淚崩。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿根廷在16強落後78分鐘後連進三球，3比2逆轉埃及晉級八強。
  • 重點二：總教練斯卡洛尼與球員賽後落淚，稱這場逆轉是難忘且美好的時刻。
  • 重點三：梅西單場再創多項世界盃紀錄，隊友阿爾瓦雷斯盛讚他是世界最佳球員。

阿根廷今天16強淘汰賽上演史詩級大逆轉，在落後78分鐘劣勢下，接續13分鐘連進3球，最終以3：2逆轉埃及闖進最後8強，不少球員都激動落淚，連總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）跟著當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）淚崩，形容這場比賽永難忘懷。梅西持續推進世界盃紀錄，也讓隊友阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）大讚梅西就是傳奇，是「世界上最佳球員」。

「我情緒非常多，球員們叫我愛哭鬼，我甚至在休息室也哭了。」斯卡洛尼賽後受訪表示，不只自己，球員也有很多情緒，大家都為了國家而戰，「這場比賽令人難忘，也是最美好的時刻之一。」

斯卡洛尼提到，梅西也再次證明儘管已是足壇老將，仍有超越年紀的實力，結束職業生涯前更盡可能創造美好回憶，賽後的眼淚也可以傳達內心激動，「我不確定這情緒和世界盃決賽是不是相同程度，我無法揣測他的想法，但他踢球就是為了享受這樣的時刻。他熱愛比賽，熱愛感受球的觸感，熱愛體驗那份熱情，我們希望他能盡情享受職業生涯的最後時光，因為一旦退役會後悔終生。」

斯卡洛尼(圖)提到，梅西再次證明儘管已是足壇老將，仍有超越年紀的實力。(路透)
斯卡洛尼(圖)提到，梅西再次證明儘管已是足壇老將，仍有超越年紀的實力。(路透)

「我不知道你有多少次能感受一支球隊在逆境中永不放棄，但這支球隊就是這樣，有時戰術會被拋到腦後，你就是全力以赴。」斯卡洛尼說。

梅西上半場雖踢丟罰球，但第83分鐘左腳勁射破網，單屆第8顆進球讓他在金靴爭奪上以1球差領先法國姆巴佩（Kylian Mbappe）；他將世界盃連續進球場次到第9場、淘汰賽連6場進球、史上累積進球數到21球，三項都是世界盃新紀錄。

從2005年穿上阿根廷國家隊戰袍開始，梅西21年來共為國家出賽204場、攻進125球，就算39歲今年世界盃仍不斷有精彩演出，讓阿爾瓦雷斯說沒有文字能形容球隊靈魂的豐功偉業。

阿爾瓦雷斯(左)大讚梅西(右)就是傳奇，是「世界上最佳球員」。(路透)
阿爾瓦雷斯(左)大讚梅西(右)就是傳奇，是「世界上最佳球員」。(路透)

「他這屆世界盃的表現令人印象深刻，我們就是努力幫助他、陪伴他，和他一起享受每一刻。」阿爾瓦雷斯提到，全隊都想感謝梅西為團隊做的一切、感謝平時相處方式，「他是個傳奇，是世界上最佳球員。」

阿根廷挑戰連霸剩下最後3場勝利，8強賽將和瑞士隊交手，若能再進一步，4強將碰挪威和英格蘭間的勝家。

精華 FAQ

  • 阿根廷在落後78分鐘後突然爆發，於13分鐘內連進3球，最終以3比2逆轉擊敗埃及，成功闖進世界盃八強。

  • 斯卡洛尼表示自己和球員情緒都非常激動，甚至在休息室也落淚，認為全隊為國家奮戰，這場比賽是令人永難忘懷的美好時刻。

  • 梅西單屆攻進第8球，並締造世界盃連續9場進球、淘汰賽連6場進球與累積21球等新紀錄；阿爾瓦雷斯稱他是傳奇，也是世界最佳球員。

世界盃

上一則

NBA／安戴托昆波轉戰熱火改穿7號 波提斯選95號隊史首見

延伸閱讀

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強
世界盃／梅西替補上場又進球 隊友變迷弟喊興奮

世界盃／梅西替補上場又進球 隊友變迷弟喊興奮
世界盃／39歲梅西對維德角踢滿120分鐘 阿根廷教練曝狀況

世界盃／39歲梅西對維德角踢滿120分鐘 阿根廷教練曝狀況
世界盃／阿根廷挺進8強 梅西生涯正賽「8罰4失」寫尷尬紀錄

世界盃／阿根廷挺進8強 梅西生涯正賽「8罰4失」寫尷尬紀錄

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
5月10日，NBA季後賽第二輪灰狼對馬刺第四戰，灰狼隊老闆A-Rod在場邊為球隊加油。（美聯社）

MLB／25萬滾出38億身家 A-Rod曝商戰心法受洋基老闆啟發

2026-07-04 04:40

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強
姚明一家現身紐約 16歲愛女 「目測超過200公分」

姚明一家現身紐約 16歲愛女 「目測超過200公分」
「超級年金」加強版？川普喊讓勞工退休經濟狀況更好

「超級年金」加強版？川普喊讓勞工退休經濟狀況更好