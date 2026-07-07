世界盃／裁判偏心阿根廷 埃及主帥：不再看任何一場比賽
埃及隊在7日的美加墨世界盃16強賽中以2：3敗給梅西（Lionel Messi）領銜的阿根廷隊。埃及隊主教練帥哈桑（Hossam Hassan）賽後抨擊裁判判罰與賽程安排，稱球隊「遭受了不公正待遇」，同時為球員的表現深感自豪。
埃及隊在當天比賽中一度以2：0領先，然而阿根廷隊在比賽尾聲連入三球，完成神奇逆轉。全場補時階段，恩佐費爾南德斯（Enzo Fernández）頭球「絕殺」後，埃及隊強烈抗議阿根廷球員對薩拉赫（Mohamed Salah）犯規在先，但主裁判觀看視頻回放後認定進球有效，這一判罰也成為引燃哈桑怒火的焦點。
「這場比賽的結果遠遠超出了失利本身，因為我們根本沒有看到尊重和公平競賽。」哈桑說，「一個本應屬於我們的點球被漏判，另一個該判點球的動作甚至沒有被VAR檢查。我們的一個進球被莫名其妙地取消了。」
他情緒激動地表示：「今天我們被不公平地對待了，我們遭受了不公。為什麼在體育世界裡沒有公平？我無法接受這個結果。我向你們保證，從回去的那一刻起，我不會再看本屆世界盃的任何一場比賽。」
哈桑還將矛頭指向了比賽在中午12點開球的安排。「安排賽程的人肯定從來沒踢過足球。中午12點應該是散步、吃早午餐的時間，而不是踢球。」
「這是淘汰賽階段，今天只有兩場比賽，為什麼非要安排一場在中午？完全可以放在下午6點、8點甚至（晚上）10點。」
哈桑同時為埃及球員們的本場表現感到驕傲。「我告訴球員們，我由衷地感謝他們，我為他們驕傲。我們會繼續成熟、進步，未來無論面對什麼對手，我們都有能力一戰——前提是比賽是公平的。」
本屆賽事是埃及隊第四次參加世界盃正賽，並首次從小組出線。32強賽中，他們通過點球大戰擊敗澳洲隊，歷史性闖入16強，進一步刷新了隊史世界盃最佳戰績。
埃及隊先以2比0領先，但阿根廷在比賽尾聲連進三球完成逆轉，最終以3比2取勝。哈桑認為球隊並非單純輸球，而是遭遇判罰爭議與比賽安排不公。 哈桑指稱球隊應得的點球被漏判，另一個該判點球的動作甚至未經VAR檢查，且有一個進球被取消得莫名其妙。他認為這些判決直接影響比賽公平。 他不滿淘汰賽卻安排中午12點開球，認為不合常理，並表示回去後不再看本屆世界盃任何比賽。不過他也肯定球員奮戰精神，對球隊表現深感驕傲。
精華 FAQ
埃及隊先以2比0領先，但阿根廷在比賽尾聲連進三球完成逆轉，最終以3比2取勝。哈桑認為球隊並非單純輸球，而是遭遇判罰爭議與比賽安排不公。
哈桑指稱球隊應得的點球被漏判，另一個該判點球的動作甚至未經VAR檢查，且有一個進球被取消得莫名其妙。他認為這些判決直接影響比賽公平。
他不滿淘汰賽卻安排中午12點開球，認為不合常理，並表示回去後不再看本屆世界盃任何比賽。不過他也肯定球員奮戰精神，對球隊表現深感驕傲。
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