世界盃／裁判偏心阿根廷 埃及主帥：不再看任何一場比賽

7月7日，主審勒泰西耶（右一）在比賽中與埃及主教練哈桑（右二）爭辯。(新華社)

埃及隊在7日的美加墨世界盃 16強賽中以2：3敗給梅西（Lionel Messi）領銜的阿根廷隊。埃及隊主教練帥哈桑（Hossam Hassan）賽後抨擊裁判判罰與賽程安排，稱球隊「遭受了不公正待遇」，同時為球員的表現深感自豪。

埃及隊在當天比賽中一度以2：0領先，然而阿根廷隊在比賽尾聲連入三球，完成神奇逆轉。全場補時階段，恩佐費爾南德斯（Enzo Fernández）頭球「絕殺」後，埃及隊強烈抗議阿根廷球員對薩拉赫（Mohamed Salah）犯規在先，但主裁判觀看視頻回放後認定進球有效，這一判罰也成為引燃哈桑怒火的焦點。

「這場比賽的結果遠遠超出了失利本身，因為我們根本沒有看到尊重和公平競賽。」哈桑說，「一個本應屬於我們的點球被漏判，另一個該判點球的動作甚至沒有被VAR檢查。我們的一個進球被莫名其妙地取消了。」

他情緒激動地表示：「今天我們被不公平地對待了，我們遭受了不公。為什麼在體育世界裡沒有公平？我無法接受這個結果。我向你們保證，從回去的那一刻起，我不會再看本屆世界盃的任何一場比賽。」

哈桑還將矛頭指向了比賽在中午12點開球的安排。「安排賽程的人肯定從來沒踢過足球。中午12點應該是散步、吃早午餐的時間，而不是踢球。」

「這是淘汰賽階段，今天只有兩場比賽，為什麼非要安排一場在中午？完全可以放在下午6點、8點甚至（晚上）10點。」

哈桑同時為埃及球員們的本場表現感到驕傲。「我告訴球員們，我由衷地感謝他們，我為他們驕傲。我們會繼續成熟、進步，未來無論面對什麼對手，我們都有能力一戰——前提是比賽是公平的。」

本屆賽事是埃及隊第四次參加世界盃正賽，並首次從小組出線。32強賽中，他們通過點球大戰擊敗澳洲隊，歷史性闖入16強，進一步刷新了隊史世界盃最佳戰績。

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