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世界盃／數據會說話 巴洛根被「特赦」上場 美國隊為何還輸

新華社／西雅圖7月6日電
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7月6日，美國隊球員巴洛根（右）在比賽中帶球。(新華社)
7月6日，美國隊球員巴洛根（右）在比賽中帶球。(新華社)

6日的美加墨世界盃16強賽，美國隊1：4不敵比利時隊。本場比賽，美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）成為賽場內外關注的焦點。

作為美國隊頭號射手，巴洛根此前出戰3場，11次射門、4次射正，攻入3球，同時還是球隊前場高位逼搶體系中的關鍵一環，場均製造對手7.6次失誤，排名球隊前三。

在32強賽中吃到紅牌的巴洛根，原本應自動停賽一場。但國際足聯紀律委員會5日決定，將其自動停賽一場的處罰緩期一年執行，巴洛根因此得以出戰對陣比利時隊。這一決定引發巨大爭議，巴洛根本場表現如何也隨之備受關注。

從比賽過程看，巴洛根不可謂不積極。全場比賽，他總跑動距離達到10.4公里，最高衝刺速度35.6公里/小時，平均跑動速度6.3公里/小時，多項跑動數據均創下個人本屆世界盃新高。

不過，在更能體現前鋒價值的進攻端，巴洛根未能延續此前的狀態。他全場3次射門僅一次射正，沒有進球；製造對手失誤6次、4次爭頂成功2次等數據也低於個人的平均水平。國際足聯官方實力排行給他的進攻表現打出4.48分，為個人本屆賽事最低。

事實上，巴洛根的表現，正是美國隊整體進攻受阻的縮影。全場比賽，美國隊553次傳球，成功率87.3%，控球率略高於比利時隊，但優勢更多體現在後場和中場的控球。面對比利時隊嚴密的防守，美國隊很難將球有效輸送至危險區域，真正形成威脅的機會寥寥無幾。

相比之下，比利時隊雖然控球時間不佔優，進攻效率卻更高。全場15次射門，7次射正便攻入4球，而美國隊僅有2次射正，只由蒂爾曼打入一粒幸運的折射球。兩隊在把握機會能力上的差距，最終決定了比賽走勢。

巴洛根賽後表示：「我真的說不上來。在世界盃淘汰賽這樣的比賽，如果球隊沒有足夠的能量，這是很難解釋的。我現在唯一能夠表達的，就是失望和悲傷。」

巴洛根因國際足聯紀律委員會的決定獲得出場機會，一度被視作可能成為左右比賽的關鍵因素。但90分鐘過後，事實證明，並非如此。

美國隊輸球，不是因為個別球員的發揮，而是整體攻防質量。面對比利時隊更高的比賽效率和更成熟的戰術執行，美國隊最終止步于16強。巴洛根很努力，但他沒能成為改變比賽走勢的那個人。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 因他在32強賽吃紅牌原本要停賽一場，但國際足聯紀律委員會決定將處罰緩期一年執行，因此獲准上場，並引發外界廣泛爭議。

  • 他跑動很積極，全場距離、衝刺速度都創本屆新高，但進攻端表現平平，3次射門僅1次射正，未能進球，整體評分也是本屆最低。

  • 美國隊雖然傳球與控球不差，但多停留在後場和中場，難以有效送入危險區；反觀比利時把握機會更高，15射7正攻入4球，最終取勝。

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