世界盃／阿根廷挺進8強 梅西生涯正賽「8罰4失」寫尷尬紀錄

7月7日，梅西（上）在比賽後與隊友慶祝勝利。(新華社)

阿根廷今天在世界盃 16強迎戰埃及，在落後兩球的絕境下，由知名球星梅西領軍，在比賽尾聲連入3球，上演一場驚天大逆襲，最終以3：2逆轉，成功挺進8強。

這場比賽在美國喬治亞州亞特蘭大舉行，世界盃官網資料指出，阿根廷開賽採用4-1-3-2陣型，埃及開賽則用4-2-3-1陣型迎戰。

法新社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，開賽的前幾分鐘，雙方勢均力敵，互相試探。亞特蘭大現場的火熱氣氛主要由阿根廷球迷主導，但也有幾區身穿埃及紅衣的球迷，爆發出響亮又充滿活力的吶喊。

然而，率先慶祝的卻是埃及球迷。埃及隊在第15分鐘就攻入開場首球，伊布拉欣（Yasser Ibrahim）高高躍起，壓制住阿根廷的防線，頭槌頂過艾米里亞諾馬蒂內茲（Emiliano Martínez）的十指大關，率先破門，殺得阿根廷措手不及。

不久後，阿根廷的運氣似乎迎來轉機。一記傳給泰基亞費高（Nicolás Tagliafico）的傳球穿透了埃及防線，隨後他在禁區內被哈山（Haissem Hassan）絆倒，裁判隨即判罰十二碼罰球。梅西（Lionel Messi）挺身而出主罰，將球踢向右下角，卻被舒貝爾（Mostafa Shoubir，音譯）一記精彩的飛身撲救化解。

7月7日，阿根廷隊球迷在比賽後慶祝勝利。(新華社)

埃及球員紛紛跪地親吻草皮狂歡慶祝，這也是阿根廷球迷整場比賽首次陷入沉默。

這意味著梅西在世界盃正規時間內的8次十二碼罰球中已經罰失了4次。這是繼他先前在小組賽對陣奧地利罰失後的第2次，也成為歷史上首位在單屆世界盃中罰失2次十二碼的球員。

在補水暫停後，阿根廷開始盡全力尋求扳平比分的機會，舒貝爾再次神勇撲出了麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）的近距離頭槌。幾分鐘後，梅西差點利用一次遠距離自由球破門，他的弧線球越過了人牆，可惜擊中門柱彈出。

上半場結束前5分鐘，舒貝爾再次擋下了阿根廷的進球。阿爾瓦雷茲（Julián Alvarez）試圖將泰基亞費高的傳中球頂入球門，但這位埃及門將飛身救險，延續了他的神勇表現，又完成了一次精采撲救。

比賽進行到第60分鐘左右，埃及隊透過一次犀利的反擊，一度以為可以擴大領先優勢。

埃及國腳薩拉（Mohamed Salah）妙傳給齊科（Mostafa Ziko），而齊科面對阿根廷門將艾米里亞諾馬蒂內茲出擊，依舊完美將球挑過其頭頂入網。

然而，埃及隊的慶祝隨即被極具爭議的VAR（影像助理裁判）打斷。裁判認定在這波反擊發動之初，埃及隊禁區外阿提亞（Marawan Attia）對利桑德羅馬蒂內茲（Lisandro Martínez）犯規在先，因此判進球無效。

這個判決點燃現場占大多數的阿根廷球迷激情歡呼，但不久後，埃及隊又一次凌厲的反擊再度讓全場陷入沉默。

第67分鐘，埃及終於攻入一球無法被吹掉的進球，將比分改寫為2比0。薩拉攔截了阿根廷的進攻，發動致命反擊，一路狂奔並傳給哈山。哈山切入禁區後將球回傳給齊科，齊科毫不猶豫大力抽射破門，為埃及擴大領先優勢。

此時的阿根廷似乎覺得大勢已去，在下半場補水暫停時，包括梅西在內的多名阿根廷球員都垂頭喪氣。

第79分鐘，阿根廷邁出了關鍵一步。羅梅洛（Cristian Romero）再次在關鍵時刻挺身而出，接應傳中球頭槌破門，將比分追至2：1。

先前在32強賽對陣維德角時，正是羅梅洛頭槌頂到防守球員後折射入網，幫助阿根廷鎖定勝局，淘汰了這支非洲黑馬。而他對埃及的這記進球，再度為阿根廷燃起希望。

隨著比賽走向正規時間90分鐘的終點，梅西和阿根廷將施壓程度提升到最高峰。

第83分鐘，梅西迎來了他的救贖時刻。蒙提爾（Gonzalo Montiel）將球回傳給梅西，他順勢踢出一記扎實的凌空抽射，球擊中橫樑後彈入網窩。

埃及門將舒貝爾雖然再次觸到了球，但仍無力回天。這是梅西在世界盃生涯中的第21顆進球。

最後，恩佐費南德茲（Enzo Fernandez）趁埃及隊全線壓上時，把握反擊機會頭槌破門，為這場注定載入世界盃史冊的比賽，鎖定了本屆賽事最不可思議的逆轉勝。

毫無懸念，梅西被評為本場比賽最佳球員。他本屆賽事的8個進球也讓他暫居射手榜首位，領跑金靴獎。

不過，埃及隊對於數次對他們不利的爭議性判決感到相當憤怒，包括下半場一記被判無效的進球，且在阿根廷攻入致勝球後，埃及隊一名教練團成員還被紅牌驅逐出場。

而成功晉級8強的阿根廷，接下來將對陣瑞士。

世界新聞網製圖