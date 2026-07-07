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世界盃／驚天逆轉遭指劇本 埃及主帥轟：FIFA就是想看梅西走下去

記者劉肇育／即時報導
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埃及主帥哈桑（左）指裁判與國際足總立場不公。 （路透）
埃及主帥哈桑（左）指裁判與國際足總立場不公。 （路透）

從0：2的絕對劣勢，到最終卻演變成3：2的絕地逆轉，衛冕軍阿根廷在今天世足賽16強賽中，靠著當家球星梅西（Lionel Messi）在比賽後段傳射建功，硬是帶走8強門票，然而這場歷史性的驚天逆轉，在埃及上下眼中，卻成了一場充滿「外力介入」的不公悲劇。

埃及主帥哈桑（Hossam Hassan）在記者會上火力全開，將矛頭直指裁判與國際足總（FIFA），「我們表現得比衛冕冠軍更好，但結果被場內外的種種因素給左右了。也許他們就是想讓世界冠軍留在比賽中，也許他們就是想看梅西繼續走下去。」

埃及的憤怒並非毫無依據，下半場他們曾攻入擴大領先的第二球，卻在VAR介入後被吹判無效；阿根廷在傷停補時階段由費南德斯（Enzo Fernández）頂入致勝球前，埃及球員也強烈抗議阿根廷的麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）有犯規嫌疑，但主裁判萊蒂西耶（François Letexier）與VAR團隊卻毫無表示。「我們沒看到尊重與公平競爭。」哈桑透露，賽前埃及就曾對法籍主裁判的安排提出抗議，認為其在2022年世足賽決賽後存在立場爭議。

前鋒齊科（Mostafa Zico）也無奈坦言，比賽在最後十分鐘完全變調，所有的判罰都像是與埃及作對，「場上發生了很多奇怪的事情。今天裁判對我們太不公平了，大家都看到了，我不想再談論這種事了。我們沒有在領先後就掉以輕心，也從未想過比賽已經結束。我們非常清楚自己面對的是世界冠軍，甚至在比賽開始前，我們就知道這是一支強隊，一支奪冠熱門。但我的意思是，如果他們憑藉自身實力贏得了比賽，那對我們來說意義重大。」

儘管隊長薩拉赫（Mohamed Salah）賽後在休息室內大器安撫隊友，強調這就是足球的一部分，但埃及全隊在展現與世界冠軍抗衡的實力後，最終卻以這種充滿爭議的方式告別世足賽舞台，無疑留下了最苦澀的遺憾。

精華 FAQ

  • 阿根廷先陷入0比2落後，但下半場逐步追近比分，最後靠梅西後段傳射建功，並由費南德斯在傷停補時頂入致勝球，最終以3比2逆轉埃及晉級八強。

  • 哈桑認為球隊表現不輸衛冕冠軍，卻受到場內外因素影響，尤其是VAR取消進球與終場前爭議判罰，讓他懷疑裁判與FIFA有意讓梅西和阿根廷繼續留在賽事中。

  • 前鋒齊科表示最後十分鐘判罰明顯對埃及不利，對出局感到無奈；隊長薩拉赫則在休息室安撫隊友，提醒大家這就是足球的一部分，試圖平復全隊情緒。

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