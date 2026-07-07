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世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

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世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

記者曾思儒／即時報導
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第 83 分鐘阿根廷球員梅西(Lionel Messi)進球，打入本屆第8顆球。...
第 83 分鐘阿根廷球員梅西(Lionel Messi)進球，打入本屆第8顆球。(路透)

衛冕軍阿根廷今天和埃及在16強賽交鋒，本屆全勝的阿根廷在0：2落後下起死回生，當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）先送助攻，4分鐘後自己攻進單屆第8顆進球，補時階段費南德斯（Enzo Fernández）再頭錘破網，阿根廷13分鐘內連進3球，戲劇性以3：2逆轉埃及，挺進最終8強。

這是兩隊首度世界盃交鋒，埃及雖不被看好卻率先攻破球門，易卜拉辛（Yasser Ibrahim）第15分鐘把握阿提亞（Marwan Attia）助攻，頭錘破門讓埃及取得1：0優勢。

第21分鐘，梅西操刀12碼罰球卻被埃及門將舒比耶（Mostafa Shobeir）擋下，個人單屆世界盃罰丟第2球，成為世界盃單屆不包括PK大戰中首位踢丟2顆罰球的選手，寫下另類紀錄。

阿根廷上半場攻勢不少，但第28分鐘麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）的頭錘、第39分鐘阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）的攻擊都被舒比耶撲下，上半場結束埃及取得1：0領先。

下半場埃及再度發動防守反擊，第58分鐘齊科（Mostafa Zico）把握阿根廷門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）出擊空檔，攻進埃及第2顆進球，雖經VAR檢視，埃及犯規在先，齊科的進球被取消，不過第67分鐘埃及又逮到反擊機會，這次齊科跟進後右腳勁射再破網，埃及領先擴大到2：0。

阿根廷第79分鐘終於突破，梅西助攻給禁區前的羅梅洛（Cristian Romero）頭錘，舒比耶雖有碰到球仍沒能阻止這記頭錘破網，阿根廷追成1：2。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

第84分鐘梅西把握住空檔，左腳一踢攻進阿根廷第2顆進球，個人單屆進球數來到第8顆，連續進球場次推進到第9場，史上累積進球數推進到21球，一口氣寫下多項紀錄。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

補時第2分鐘，阿根廷有找到反擊機會，馬丁尼茲（Lautaro Martínez）助攻讓費南德斯頭錘破門，阿根廷逆轉戰局下讓埃及教練團情緒失控，接連吞牌，但也沒能阻止阿根廷以3：2帶走勝利。

埃及1934年成為首支參加世界盃的非洲球隊，之後只有1990和2018年再晉級世界盃會內賽，今天差點爆出大冷門，球員難掩落寞。

阿根廷辛苦晉級後，下戰對手將碰瑞士和哥倫比亞間的勝方。

美加墨世界盃16強賽繼續進行，阿根廷7日對決埃及。（路透）
美加墨世界盃16強賽繼續進行，阿根廷7日對決埃及。（路透）

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