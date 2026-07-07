我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

世界盃／美國攻守失序慘輸 普利西奇：如此畫下句點…無比痛心

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國隊當家球星普利西奇6日在比賽下半場因傷退場。(歐新社)
美國隊當家球星普利西奇6日在比賽下半場因傷退場。(歐新社)

世界盃地主美國6日在西雅圖流明球場迎戰強敵比利時，儘管前一場比賽領了紅牌的明星前鋒巴洛根（Folarin Balogun）獲特例解禁，但全隊攻守失序，終場以1：4遭到「歐洲紅魔」無情血洗。雪上加霜的是，當家球星普利西奇（Christian Pulisic）此役狀態低迷且在下半場傷退，賽後他直言，以這樣的方式結束世界盃旅程，讓他感到無比沮喪與痛心。

本屆賽事靠著小組賽強勢發揮燃起全美希望的美國隊，此役面對比利時卻打得荒腔走板。當家球星普利西奇在上半場頻頻掉球、完全失去破壞力，下半場更在一次射門後扭傷右踝，只能無奈一瘸一拐地下場。而美國隊防線隨後也徹底崩盤，不僅遭比利時德凱特萊爾（CharlesDe Ketelaere）梅開二度，更因門將低級失誤被攻陷，地主球迷只能眼睜睜看著球隊走向毀滅。

「我扭傷了腳踝，但更令人沮喪的是，我們的世界盃竟然是以這種方式畫下句點。」普利西奇賽後神色黯然、眼眶泛紅地表示，全隊都為了這場比賽準備了很久，但顯然今天大家完全不在狀態上，「這場潰敗帶來的痛楚，恐怕需要很長一段時間才能平復。」

除了隊長自責，中場核心亞當斯（Tyler Adams）也滿是遺憾，他提到，面對比利時這種頂尖強隊，防守崩潰得如此輕易，局勢自然會變得無比艱難，「我們給了他們太多機會，而他們也全部把握住了。我們本有機會跨過這關去成就一些特別的事，但我們最終搞砸了。」

值得一題的是，賽前川普總統證實自己確實向FIFA主席「關切」讓巴洛根免於禁賽，這場由白宮掀起的場外政治雜音，也被外界質疑干擾了球員備戰。對此亞當斯堅決否認，並力挺隊友巴洛根，「我不認為那些場外的噪音或任何事情影響到了我們。如果有的話，這件事在某種程度上反而激勵、振奮了我們。」

精華 FAQ

  • 美國隊在西雅圖流明球場迎戰比利時，整體攻守全面失序，終場以一比四慘敗，未能延續先前小組賽帶來的希望，提前結束本屆世界盃之旅。

  • 普利西奇上半場狀態低迷、屢次掉球，下半場又在射門後扭傷右踝，只能一跛一跛退場。賽後他表示，球隊以這種方式收場，讓他感到極度沮喪與痛心。

  • 亞當斯認為，面對比利時這種頂尖強隊，球隊防守卻過早崩潰，還給了對手太多機會，導致局勢迅速惡化。他坦言球隊本有機會創造特別成就，卻最終搞砸了。

世界盃

上一則

世界盃／紅牌爭議下踢走美國 比利時球員跳「川普舞」慶祝

延伸閱讀

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天
世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限
世界盃／普利西奇傷癒歸隊美國利多 高昂士氣迎淘汰賽

世界盃／普利西奇傷癒歸隊美國利多 高昂士氣迎淘汰賽
世界盃／川普1通電話 美國隊前鋒免禁賽 引爆比利時怒火

世界盃／川普1通電話 美國隊前鋒免禁賽 引爆比利時怒火

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
5月10日，NBA季後賽第二輪灰狼對馬刺第四戰，灰狼隊老闆A-Rod在場邊為球隊加油。（美聯社）

MLB／25萬滾出38億身家 A-Rod曝商戰心法受洋基老闆啟發

2026-07-04 04:40

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相