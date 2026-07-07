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世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

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世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

記者劉肇育／即時報導
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美國隊主力前鋒巴洛根6日在紅牌爭議下先發，但沒有特殊表現。(路透)
美國隊主力前鋒巴洛根6日在紅牌爭議下先發，但沒有特殊表現。(路透)

世界盃主辦國美國6日在16強賽碰上「歐洲紅魔」比利時，儘管主力前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在禁賽爭議中順利回歸，但最終仍是以以1：4慘敗，無緣晉級8強賽，也宣告今年3個地主國都將無緣8強，而這也同時是美國隊史第6度止步於16強賽。

賽後，美國總教練波切提諾（Mauricio Pochettino）神情落寞地祝賀對手，「我們必須恭喜比利時，他們表現得比我們好太多了。今天顯然不是屬於我們的一天，全隊必須從中記取教訓，認真檢討並理解，為什麼這場關鍵戰役的準備與進入狀態的方式，會與我們在小組賽時的優異表現大相逕庭。」

本場比賽頂著巨大輿論壓力重返賽場的巴洛根，在球場上跑動顯得漫無目的，未能製造實質威脅。而上半場發生多達11次傳球失誤的隊長普利西奇（Christian Pulisic），更在下半場因傷被迫退場，讓美國反撲氣焰徹底熄滅。

比利時教頭賈西亞（Rudi Garcia）則在賽後將這場大勝獻給熬夜力挺的家鄉球迷，「對於所有在半夜起床支持我們的比利時球迷，我想致上最誠摯的謝意。今天大家應該為球員們的精彩表現感到無比自豪，我們用實力證明了比利時依舊是一個強大的足球國家。」比利時接下來將在8強賽與西班牙強權交手，爭奪4強門票。

精華 FAQ

  • 美國在16強賽對上比利時，雖有巴洛根回歸，但整體表現不佳，最終以1比4遭到痛擊，無緣晉級八強，也寫下隊史第6次止步16強。

  • 巴洛根雖然順利重返先發，卻在場上跑動顯得漫無目的，沒有製造實質威脅，未能帶動美國進攻火力，與外界期待的關鍵戰力落差明顯。

  • 波切提諾表示美國準備與狀態都不如小組賽，強調必須檢討學習；比利時教頭賈西亞則將勝利獻給球迷，並稱球隊證明了比利時仍是強隊。

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