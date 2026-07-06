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世界盃／巴洛根紅牌爭議下先發 美國1：4比利時遭淘汰

記者劉肇育／即時報導
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巴洛根出賽。（美聯社）
巴洛根出賽。（美聯社）

在另外兩支主辦國球隊墨西哥與加拿大在日前相繼淘汰後，美國今天雖然在16強賽「迎回」進攻箭頭巴洛根（Folarin Balogun），但仍在防守端遭到比利時重創，比利時在上半場德凱特萊爾（CharlesDe Ketelaere）就梅開二度領軍下，一路領先美國，最終也以4：1搶下在8強賽迎戰西班牙的門票。

今年美加墨世足賽三支主辦國共譜佳曲，攜手挺進到16強賽，不過在前兩日加拿大不敵上屆四強摩洛哥，墨西哥也敗給「三獅軍團」英格蘭後，美國也成為主辦國的最後希望。且在本場比賽前，原因32強賽吞下紅牌將遭到禁賽一場的美國進攻箭頭巴洛根，也因為FIFA裁決大轉彎延緩禁賽處分，讓他得以在今天的16強賽繼續登場。

而兩隊在上半場也就展開激烈攻防，比賽第9分鐘，美國後衛在禁區清球失誤，讓比利時重新取回球權，並由拉斯金（Nicolas Raskin）助攻給德凱特萊爾門前補進一腳，為比利時首開紀錄。

不過第31分鐘，美國獲得自由球機會，並由32強賽就曾操刀自由球進球的蒂爾曼（Malik Tillman）再度起腳射門，而球在擦撞比利時人牆後也折射破門，扳平戰局。但美國球迷開心不到2分鐘，比利時就再度反動攻擊，特羅薩德（Leandro Trossard）傳中後，德凱特萊爾頭錘進球，上演梅開二度，幫助比利時帶著2：1領先進入中場休息。

易邊再戰，第57分鐘美國門將弗里斯（Matt Freese）卻發生低級失誤，在出擊後卻未將球清出，反而讓比利時在截球後形成「空門」的機會，並由范內肯（Hans Vanaken）長射破門，比利時取得3：1領先。

傷停補時階段，下半場替補上陣的「魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）也錦上添花，個人連續3戰進球，幫助比利時最終以4：1取勝，將在8強賽迎戰西班牙，至於美國在止步16強後，三支主辦國也全數出局。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 巴洛根原本因32強賽紅牌將禁賽一場，但FIFA後續裁決出現轉彎，暫緩了禁賽處分，因此他得以在十六強對比利時的比賽中先發登場。

  • 比利時由德凱特萊爾上半場梅開二度打開局面，之後范內肯把握美國門將失誤再下一城，傷停補時盧卡庫再補一刀，最終以4比1奠定勝局。

  • 美國在十六強遭淘汰後，代表美加墨世足賽的三支主辦國球隊全部出局，先前加拿大與墨西哥已相繼落敗，美國也成為最後出局的一隊。

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