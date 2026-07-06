C羅落淚道別世界盃 自豪曾為葡萄牙隊拿下3冠
葡萄牙隊在世界盃16強賽被西班牙0：1絕殺，無緣晉級8強，41歲的C羅(Cristiano Ronaldo)淚灑賽場，他賽前已宣布本屆是他最後一次世界盃。
「我已經竭盡全力，我為葡萄牙贏得了三座冠軍獎盃。在C羅之前，葡萄牙從未獲得過任何冠軍頭銜。我感到非常欣慰，我在國家隊所奪得的最重要冠軍是2016年歐洲盃冠軍，說實話，對我來說，它的份量絲毫不亞於世界盃冠軍。」
澎湃新聞報導，賽後，C羅很難從出局的情緒中抽離出來，但仍未決定是否退出國家隊，「我再說一遍，我問心無愧地離開，我已經竭盡全力。這是我最後一屆世界盃，明天又是新的一天，生活還要繼續。我不會在情緒激動時做出決定，我也不想因為個人決定而轉移人們對世界盃比賽的關注。」
C羅6屆世界盃之旅，最好成績是2006年第一次征戰世界盃殿軍，其次是2022年卡達世界盃不敵摩洛哥隊的八強。
2026美加墨世界盃，C羅5場比賽全部出場，打進3個進球，而在對陣克羅埃西亞32強賽的點射破門，也是C羅個人第一個世界盃淘汰賽進球。
7月6日對戰西班牙一役，C羅以41歲151天的年齡先發。整場比賽，C羅觸球19次，3次射門，並完成全隊僅有的2次射正，12次傳球成功10次。但他的年邁也有目共睹——本場比賽，C羅沒有過人嘗試，而這已經是他在世界盃賽場連續7場比賽沒有過人。
「他是一位模範隊長，我永遠感謝他在這屆世界盃上所做的一切努力，全隊都會永遠銘記。」賽後，葡萄牙主帥馬丁內斯(Roberto Martinez)也感謝C羅的付出。
而葡萄牙隊遭西班牙淘汰後，馬丁內斯也宣布不再擔任葡萄牙隊總教練。
葡萄牙以0比1不敵西班牙，遭到絕殺後無緣晉級八強。這場失利也讓41歲的C羅在賽後淚灑賽場，正式結束他宣稱的最後一屆世界盃之旅。 C羅表示自己已竭盡全力，並為葡萄牙贏得三座冠軍獎盃。他特別提到2016年歐洲盃最有分量，因為那是葡萄牙隊史上極具意義的重要冠軍。 C羅表示不會在情緒激動時做決定，國家隊去留尚未定案；同時主帥馬丁內斯也感謝他的付出，並在葡萄牙出局後宣布不再續任總教練。
精華 FAQ
葡萄牙以0比1不敵西班牙，遭到絕殺後無緣晉級八強。這場失利也讓41歲的C羅在賽後淚灑賽場，正式結束他宣稱的最後一屆世界盃之旅。
C羅表示自己已竭盡全力，並為葡萄牙贏得三座冠軍獎盃。他特別提到2016年歐洲盃最有分量，因為那是葡萄牙隊史上極具意義的重要冠軍。
C羅表示不會在情緒激動時做決定，國家隊去留尚未定案；同時主帥馬丁內斯也感謝他的付出，並在葡萄牙出局後宣布不再續任總教練。
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