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世界盃／梅里諾補時破網 西班牙1比0險勝葡萄牙晉級8強

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世界盃／梅里諾補時破網 西班牙1比0險勝葡萄牙晉級8強

記者曾思儒／即時報導
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西班牙與葡萄牙鏖戰90分鐘未分高下，直到補時由梅里諾破門，以1比0險勝晉級八強。...
西班牙與葡萄牙鏖戰90分鐘未分高下，直到補時由梅里諾破門，以1比0險勝晉級八強。 （美聯社）

西班牙和葡萄牙16強上演「伊比利半島內戰」，兩隊前90分鐘都沒進球，但補時間段葡萄牙出現致命失誤，讓西班牙梅里諾（Mikel Merino）傷停補時的第一分鐘就攻破球門，這顆進球幫助「無敵艦隊」以1：0險勝葡萄牙，也讓葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）「最後一舞」停在16強，六度參賽都沒能捧起大力神盃。

上半場兩隊攻勢零星，第38分鐘葡萄牙菲力克斯（Joao Felix）頭錘讓C羅（Cristiano Ronaldo）勾射，球往球門直接飛去但西班牙門將西蒙（Unai Simon）飛身拍掉；第42分鐘門德斯（Nuno Mendes）起腳，球打到西班牙波洛（Pedro Porro）後直擊門柱，造成西班牙一場虛驚，上半場兩隊0：0戰平。

第61分鐘，西班牙佩德里（Pedri）禁區外的空檔但踢飛，65分鐘巴埃納（Alex Baena）的攻擊也被葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）撲下，接續亞馬爾（Lamine Yamal）自由球直接攻門也被柯斯塔瓦解。

90分鐘踢完兩隊仍沒進球，不過西班牙在補時階段找到突破口，托雷斯（Ferran Torres）助攻送給梅里諾，他在門前大空檔下起腳破網，讓西班牙取得1：0領先。

葡萄牙試圖扳平戰局，席爾瓦（Bernardo Silva）的頭錘頂高、剛好飛過門柱，最後階段的攻擊也無果，讓西班牙以1：0拿下8強門票，本屆賽事不失球的紀錄也仍是進行式。

西班牙挺進8強，下戰對手將是地主美國和比利時間的勝家。

精華 FAQ

  • 西班牙是在傷停補時第一分鐘，由梅里諾接到托雷斯助攻後門前破網，終於打破僵局，並以這一球奠定1比0勝局，順利淘汰葡萄牙。

  • 葡萄牙全場雖有零星攻勢，還曾擊中門柱，但始終無法得分，最後在補時遭西班牙絕殺，以0比1落敗，C羅的世界盃最後一舞也停在十六強。

  • 西班牙擊敗葡萄牙後取得八強門票，依賽事安排，下一戰將面對地主美國與比利時之間的勝方，繼續挑戰延續不失球的表現。

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