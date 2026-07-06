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世界盃╱葡萄牙以0比1不敵西班牙 遭到淘汰出局

世界新聞網╱即時報導
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西班牙球員在90+1分時，由Mikel Merino進1球。(路透)
西班牙球員在90+1分時，由Mikel Merino進1球。(路透)

世界盃16強賽，在美東時間下午3點在德州舉行，西班牙球員在90+1分時，由Mikel Merino進1球。最終，葡萄牙以0比1不敵西班牙，遭到淘汰出局。

至此，葡萄牙球員C羅（Cristiano Ronaldo）結束了他最後一屆的世界盃。據統計，C羅共參加了6屆世界盃，總計貢獻11顆進球、2次助攻，個人最好成績為2006年德國世界盃的第4名。葡萄牙以0比1不敵西班牙，遭到淘汰出局。

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