世界盃╱葡萄牙以0比1不敵西班牙 遭到淘汰出局
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界盃16強賽，在美東時間下午3點在德州舉行，西班牙球員在90+1分時，由Mikel Merino進1球。最終，葡萄牙以0比1不敵西班牙，遭到淘汰出局。
至此，葡萄牙球員C羅（Cristiano Ronaldo）結束了他最後一屆的世界盃。據統計，C羅共參加了6屆世界盃，總計貢獻11顆進球、2次助攻，個人最好成績為2006年德國世界盃的第4名。葡萄牙以0比1不敵西班牙，遭到淘汰出局。
▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
SPAIN TAKES THE LEAD ON THE STROKE OF STOPPAGE TIME 🇪🇸— FOX Sports (@FOXSports) July 6, 2026
Mikel Merino is the hero! pic.twitter.com/6pVqi1itwF
上一則