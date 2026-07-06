世界盃／埃及16強對阿根廷 或使出「3人包夾梅西」戰術

7月3日，埃及隊戰勝澳洲後，球員慶祝勝利。（新華社）

埃及隊史上首進世界盃 16強淘汰賽，7日將迎戰強權阿根廷隊。埃及足球分析專家戈寧（Emad Ghonim）信心喊話，並強調球隊策略可望以「三人包夾」戰術全力封鎖阿根廷靈魂人物梅西，目標闖進8強。

埃及過去在非洲國家盃（AFCON）的歷史戰績極為輝煌，共參加過26屆非洲國家盃決賽圈，創下賽史最多參賽紀錄，並已贏得7座冠軍獎盃。

戈寧現任埃及青少年足球國家隊技術總監，5日說：「感謝真主，埃及在本次世界盃中已創造歷史性晉級。這對我們球隊管理階層人員，還有全國廣大球迷，甚至我們的總統與部會首長來說，都是歷史性和世界級的成就。」

埃及隊過去3屆世界盃皆未能突破小組賽；而在本屆，埃及隊以1勝2和的不敗戰績一路挺進，即將和上一屆世界冠軍阿根廷隊爭奪晉級8強。

回顧本次世界盃中的各種驚奇時刻，戈寧特別指出，對澳洲之戰堪稱關鍵。

戈寧說：「澳洲隊與紐西蘭隊的球風相似，都是身材高大，擅長長傳的球隊。他們防線有2名球員身高接近190甚至200公分。但我們在開賽後的第一次攻勢就由阿舒爾（Imam Ashour）破門。這不是運氣，而是我們縝密備戰的結果。」

戈寧補充說，埃及在小組賽中，不論是對比利時、伊朗，或是在32強對澳洲時，都靠開賽首次攻擊就進球，這證明埃及隊對於「抓住比賽節奏」已累積不凡的能力。

戈寧另強調，埃及隊在本屆世界盃中能獲得卓越的成績，主要是靠總教練哈桑（Hossam Hassan）投入的長期訓練規劃。世界盃前，埃及隊已進行總共30場的友誼賽，而且贏得18場，和局8場，僅輸4場。

他認為，友誼賽備戰期間，對手含金量十足，包括0比0踢平西班牙、4比0大勝科威特、1比0擊敗俄羅斯，僅以1比2小輸世界排名第6的巴西，「友誼賽對上巴西，目的就是為了讓球員提前適應淘汰賽的高強度」。

接下來記者最好奇的，自然是埃及隊將如何面對阿根廷。

戈寧坦言：「我們可預期這將是場非常艱難的比賽，對手實力強大，而且萬眾矚目。我們的主要策略將是專注防守梅西，因為他是阿根廷的靈魂人物。」

他透露，埃及隊將採用「三人包夾」戰術（treble marking），專門盯防梅西，切斷其接球與組織路線。

戈寧解釋說，這套戰術並非他們在此次世界盃中首次使用。小組賽對比利時時，埃及就使用此招成功地封鎖比利時核心人物德布勞內（Kevin De Bruyne）。「無論德布勞內想往右或往左，我們都有3名球員圍堵，讓他無法發揮。」

戈寧指出，埃及國家隊有數名球員都具備執行包夾戰術的經驗與能力，例如哈尼（Mohamed Ghani）、拉辛（Mohamed Lachine）、法西（Hamdi Fathi）和法圖赫（Ahmed Fattouh）。

賽事能挺進到今天的成績，戈寧強調，球員的體能與心理狀態是兩大重要關鍵要素，南非、剛果、象牙海岸和塞內加爾等非洲球隊，都是在最後5分鐘撐不住，被逆轉淘汰出局；埃及隊則以優異的體能狀態挺到延長賽與PK戰。他說：「我們到最後一分鐘都仍然在跑。」

戈寧總結，除了封閉式集訓，讓球員的技術與體能隨比賽進行持續提升外，埃及全國及海外廣大球迷的熱情支持，更是埃及國家隊最強大的後盾。

戈寧也不諱言地說：「我們知道我們目前的實力仍在阿根廷之下，但我們有動力、有精神、有鬥志。場上的11人都是真正的埃及男子漢。他們每一個人都深刻感受到埃及全國人民的期盼，希望埃及隊能光榮擊敗阿根廷。」