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世界盃／英格蘭晉級8強 凱恩賽後高歌慶祝「嗓子都啞了」

記者藍宗標／即時報導
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凱恩賽後嗓子都啞了。（美聯社）
凱恩賽後嗓子都啞了。（美聯社）

英格蘭5日在世界盃足球賽16強賽以3：2淘汰墨西哥，被不少英國媒體喻為隊史最偉大的勝利之一，隊長凱恩（Harry Kane）下半場12碼罰球順利破網，攻進個人在本屆賽事第6球，賽後心情十分激動，受訪時幾乎無法說話，他說：「我的嗓子啞了。」

英格蘭在墨西哥市阿茲特克體育場出賽，頂住客場壓力，一路領先到比賽結束，凱恩開心高唱綠洲合唱團名曲「Wonderwall」，這首歌已成為本屆賽事英格蘭和球迷的隊歌。

凱恩說：「這場比賽很瘋狂，一切條件都不利，但我們全力奮戰找到出路。」

這位效力德國拜仁慕尼黑隊的32歲球星，目前進球數在大會進球榜排名第4，只落後法國姆巴佩（Kylian Mbappe）、阿根廷梅西（Lionel Messi）、挪威哈蘭德（Erling Haaland）1球，幫助英格蘭連續3屆闖進8強後，最大目標當然是抱回隊史第2冠，已經等了60年之久。

墨西哥在本屆賽事從小組賽到32強賽4連勝，一共攻進8球，完全未被對手破網，5日擋不住英格蘭猛烈攻勢，被踢進3球遭淘汰，也是歷屆世足賽首次在阿茲特克體育場輸球，終止8勝2和紀錄。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 英格蘭在阿茲特克體育場以3比2擊敗墨西哥，順利晉級世界盃八強。這場勝利被英國媒體形容為隊史重要戰役之一，也讓球隊連三屆都能闖進八強。

  • 凱恩下半場罰進關鍵十二碼，攻下本屆賽事第六球，並以激動心情受訪，坦言自己嗓子都啞了。賽後他還高唱《Wonderwall》，與隊友和球迷一同慶祝。

  • 墨西哥原本自小組賽到32強賽取得四連勝且一球未失，但面對英格蘭時被攻進三球，首次在阿茲特克體育場落敗，也因此終止主場長達十場的不敗紀錄。

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