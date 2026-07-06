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世界盃／英格蘭突破魔咒 貝林漢98秒進2球 球迷突安靜

記者藍宗標／即時報導
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英格蘭貝林漢是5日致勝功臣。（歐新社）
英格蘭貝林漢是5日致勝功臣。（歐新社）

英格蘭5日突破「阿茲特克魔咒」，在世界盃足球賽16強賽靠貝林漢（Jude Bellingham）梅開二度、凱恩（Harry Kane）12碼罰球破網，終場以3：2擊敗地主隊墨西哥，順利挺進8強，下一戰將移師邁阿密對決挪威，力拚近3屆第2張4強門票。

1986年世足賽8強賽，英格蘭不敵阿根廷傳奇球星馬拉多納（Diego Maradona）的「上帝之手」，以1：2落敗，暌違40年重返墨西哥市阿茲特克體育場出賽，5日英墨大戰湧進爆滿80824人觀戰，英格蘭頂住龐大壓力，一路領先墨西哥，在這座球場締造罕見紀錄。

美聯社指出，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）領軍獲勝，成為世界盃史上首支在阿茲特克體育場擊敗墨西哥隊的球隊，同時也是這座著名球場舉辦89場正式比賽中，僅有第3次客隊獲勝。

英格蘭連續3屆世足賽闖進8強，全力爭取隊史第2冠（1966年首次封王），儘管墨西哥在落後兩球的絕境下頑強追趕，最終未能實現1986年主辦世界盃以來首次晉級8強的夢想。

貝林漢在開賽第36、38分鐘攻進兩球，成為近40年世足賽首位在阿茲特克體育場梅開二度的球員，凱恩第60分鐘12碼罰球破網，本屆攻進6球在大會進球榜排名第4，有機會爭取金靴獎；這是凱恩在歷屆世界盃攻進第14球，追平德國名將穆勒（Gerd Muller），並列史上射手榜第5名。

美聯社指出，貝林漢在98秒內連進兩球，一度讓現場8萬多名觀眾安靜下來，墨西哥在1986年闖進8強後，接下來已經8次在16強賽被淘汰。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 英格蘭主要靠貝林漢在上半場連進兩球，加上凱恩在下半場把握十二碼罰進，最終以3比2力退地主墨西哥，順利挺進世界盃八強。

  • 因為英格蘭在暌違40年後重返阿茲特克體育場，且成為世界盃史上首支在此擊敗墨西哥的球隊，也終結了客隊在此難取勝的紀錄。

  • 貝林漢在98秒內連進兩球，成為近40年首位在阿茲特克體育場梅開二度的球員；凱恩則把世界盃進球累積到14球，追平穆勒。

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