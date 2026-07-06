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世界盃／神撲擋下巴西罰球 挪威門將：盼勝利啟發家鄉孩子

記者曾思儒／即時報導
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挪威門將尼蘭撲下巴西的12碼罰球。（路透）
挪威門將尼蘭撲下巴西的12碼罰球。（路透）

35歲的挪威門將尼蘭（Orjan Nyland）是全隊年紀最大的成員，5日面對巴西隊，他第14分鐘撲下巴西的12碼罰球，避免球隊陷入落後，加上哈蘭德（Erling Haaland）「梅開二度」演出，助挪威以2：1爆冷淘汰巴西隊，尼蘭也希望這場勝利可以啟發到挪威的孩子。

身為兩個孩子的爸爸，尼蘭說：「我們正在寫下歷史，所以希望許多挪威的孩子在踢足球時都能重溫這一刻，他們可以夢想有一天和我們一樣，不論你來自哪裡，一切都有可能。」

上半場擋下吉馬良斯（Bruno Guimarães）的12碼罰球，尼蘭表示，比賽一開始能撲下罰球絕對能提升士氣，「這對我是很棒的時刻，對我的團隊也是，讓他們有了些喘息空間。」

「比賽尾聲我們也在關鍵時刻取得進球，這真是太棒了。」尼蘭說。

巴西雖在第100分鐘獲得再一次12碼罰球機會，隊史進球王內馬爾（Neymar）也順利進球，仍沒能扭轉遭淘汰的命運，寫下1990年後最早出局紀錄，跪地痛哭的內馬爾也宣布從國家隊退役。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

挪威門將尼蘭。（路透）
挪威門將尼蘭。（路透）

精華 FAQ

  • 他在第14分鐘撲下巴西的十二碼罰球，避免球隊過早落後，並為挪威守住士氣。尼蘭認為這一撲不只影響比賽，也讓全隊獲得喘息與信心。

  • 挪威先靠尼蘭撲出點球穩住局面，再由哈蘭德梅開二度取得領先，最後以二比一擊敗巴西。即使巴西在補時階段再進一球，仍無法翻盤。

  • 身為兩個孩子的父親，他希望挪威孩子看到球隊寫下歷史後，能相信自己也有機會站上同樣舞台。他認為不論出身何處，只要努力，夢想都有可能實現。

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