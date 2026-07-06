我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣富豪搶進日本房市 成東京新建公寓最大境外買家

世界盃／英格蘭3：2淘汰墨西哥 將與挪威搶4強門票

世界盃／巴西為何被挪威淘汰 FIFA數據看真相

新華社／紐約7月5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
7月5日，挪威隊哈蘭德（左一）和隊友慶祝進球。(新華社)
7月5日，挪威隊哈蘭德（左一）和隊友慶祝進球。(新華社)

5日的美加墨世界盃16強賽中，巴西隊1：2不敵挪威隊，哈蘭德（Erling Haaland）攻入兩球。國際足聯的賽後數據揭開了挪威隊勝出的4個真相。

挪威隊打出高效反擊

巴西隊雖然製造了14次射門，其中10次在禁區內，但僅有4次射正。反觀挪威隊，全場僅9次射門，6次在禁區內，5次射正，並高效轉化為2個進球。這說明挪威隊的防線在面對巴西隊的高壓時，保持住了高專注度，而鋒線上的哈蘭德把握住了機會。

挪威隊的冷靜

挪威隊全場沒有一張黃牌，犯規次數6次，少於巴西的7次，可見挪威隊在防守端保持了高紀律性，他們沒有因場面被動而過多犯規，也沒有因急躁吃牌，而是穩穩限制住了巴西鋒線的發揮。

挪威隊全場完成了8次任意球和5個角球，雖沒能轉化為進球，但持續的「高空轟炸」及定位球威脅，消耗了巴西人的體能。臨近比賽結束前，哈蘭德用兩個進球鎖定勝局。

7月5日，挪威隊在比賽後與現場觀眾互動慶祝勝利。(新華社)
7月5日，挪威隊在比賽後與現場觀眾互動慶祝勝利。(新華社)

挪威隊傳控數據均高於巴西

傳統認知中，巴西隊作為南美技術流代表，理應掌控更多球權，但從本場看，挪威隊控球率達55%，巴西隊35%。

從傳球看，挪威隊648次傳球，581次成功，成功率89.7%；巴西隊348次傳球，291次成功，成功率83.6%。挪威隊中場在隊長厄德高的調度下，球員間配合默契，能保持陣型；而巴西隊在中後場頻繁被斷，缺乏向前滲透的能力。

哈蘭德的個人能力

從哈蘭德個人數據看，他全場4次射門，3次打在門框範圍內，攻入2球，射正率75%。從熱力圖看，哈蘭德的射門集中在小禁區前沿和球門近角，而他時速32.3公里的衝刺速度，讓巴西後防承受了巨大壓力。哈蘭德也以7球與姆巴佩、梅西暫時並列本屆世界盃射手榜首位。

可以說，哈蘭德的存在，讓挪威隊的高效反擊戰術有了最後的落點。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 巴西雖有14次射門，但真正射正只有4次，進攻效率偏低；挪威僅9次射門卻有5次射正，並把握住兩次關鍵機會，因此能在有限攻勢中完成致勝反擊。

  • 挪威控球率達55%，明顯高於巴西的35%，傳球648次且成功率89.7%，也優於巴西的83.6%。這顯示挪威不只會防守，還能透過中場組織主導比賽。

  • 哈蘭德全場4次射門、3次射正便攻入2球，射正率高達75%。他利用速度與禁區內終結能力打穿巴西防線，最終把挪威的反擊戰術落實成勝利。

世界盃

上一則

世界盃開賽後 FBI查扣600架無人機

延伸閱讀

世界盃／哈蘭德封神 巴西隊史4次踢挪威「從來沒贏過」

世界盃／哈蘭德封神 巴西隊史4次踢挪威「從來沒贏過」
世界盃／巴西vs.挪威 內馬爾要上了？主帥保證他可踢滿90分鐘

世界盃／巴西vs.挪威 內馬爾要上了？主帥保證他可踢滿90分鐘
世界盃／哈蘭德梅開二度 挪威晉級8強 巴西遭淘汰

世界盃／哈蘭德梅開二度 挪威晉級8強 巴西遭淘汰
內馬爾最後主罰踢進1球 挪威2:1打敗巴西

內馬爾最後主罰踢進1球 挪威2:1打敗巴西

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15

超人氣

更多 >
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
美高所得家長不走傳統路 另類K-8學校爆紅

美高所得家長不走傳統路 另類K-8學校爆紅