世界盃／巴西為何被挪威淘汰 FIFA數據看真相

7月5日，挪威隊哈蘭德（左一）和隊友慶祝進球。(新華社)

5日的美加墨世界盃 16強賽中，巴西隊1：2不敵挪威隊，哈蘭德（Erling Haaland）攻入兩球。國際足聯的賽後數據揭開了挪威隊勝出的4個真相。

挪威隊打出高效反擊

巴西隊雖然製造了14次射門，其中10次在禁區內，但僅有4次射正。反觀挪威隊，全場僅9次射門，6次在禁區內，5次射正，並高效轉化為2個進球。這說明挪威隊的防線在面對巴西隊的高壓時，保持住了高專注度，而鋒線上的哈蘭德把握住了機會。

挪威隊的冷靜

挪威隊全場沒有一張黃牌，犯規次數6次，少於巴西的7次，可見挪威隊在防守端保持了高紀律性，他們沒有因場面被動而過多犯規，也沒有因急躁吃牌，而是穩穩限制住了巴西鋒線的發揮。

挪威隊全場完成了8次任意球和5個角球，雖沒能轉化為進球，但持續的「高空轟炸」及定位球威脅，消耗了巴西人的體能。臨近比賽結束前，哈蘭德用兩個進球鎖定勝局。

7月5日，挪威隊在比賽後與現場觀眾互動慶祝勝利。(新華社)

挪威隊傳控數據均高於巴西

傳統認知中，巴西隊作為南美技術流代表，理應掌控更多球權，但從本場看，挪威隊控球率達55%，巴西隊35%。

從傳球看，挪威隊648次傳球，581次成功，成功率89.7%；巴西隊348次傳球，291次成功，成功率83.6%。挪威隊中場在隊長厄德高的調度下，球員間配合默契，能保持陣型；而巴西隊在中後場頻繁被斷，缺乏向前滲透的能力。

哈蘭德的個人能力

從哈蘭德個人數據看，他全場4次射門，3次打在門框範圍內，攻入2球，射正率75%。從熱力圖看，哈蘭德的射門集中在小禁區前沿和球門近角，而他時速32.3公里的衝刺速度，讓巴西後防承受了巨大壓力。哈蘭德也以7球與姆巴佩、梅西暫時並列本屆世界盃射手榜首位。

可以說，哈蘭德的存在，讓挪威隊的高效反擊戰術有了最後的落點。

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