世界盃／巴西為何被挪威淘汰 FIFA數據看真相
5日的美加墨世界盃16強賽中，巴西隊1：2不敵挪威隊，哈蘭德（Erling Haaland）攻入兩球。國際足聯的賽後數據揭開了挪威隊勝出的4個真相。
挪威隊打出高效反擊
巴西隊雖然製造了14次射門，其中10次在禁區內，但僅有4次射正。反觀挪威隊，全場僅9次射門，6次在禁區內，5次射正，並高效轉化為2個進球。這說明挪威隊的防線在面對巴西隊的高壓時，保持住了高專注度，而鋒線上的哈蘭德把握住了機會。
挪威隊的冷靜
挪威隊全場沒有一張黃牌，犯規次數6次，少於巴西的7次，可見挪威隊在防守端保持了高紀律性，他們沒有因場面被動而過多犯規，也沒有因急躁吃牌，而是穩穩限制住了巴西鋒線的發揮。
挪威隊全場完成了8次任意球和5個角球，雖沒能轉化為進球，但持續的「高空轟炸」及定位球威脅，消耗了巴西人的體能。臨近比賽結束前，哈蘭德用兩個進球鎖定勝局。
挪威隊傳控數據均高於巴西
傳統認知中，巴西隊作為南美技術流代表，理應掌控更多球權，但從本場看，挪威隊控球率達55%，巴西隊35%。
從傳球看，挪威隊648次傳球，581次成功，成功率89.7%；巴西隊348次傳球，291次成功，成功率83.6%。挪威隊中場在隊長厄德高的調度下，球員間配合默契，能保持陣型；而巴西隊在中後場頻繁被斷，缺乏向前滲透的能力。
哈蘭德的個人能力
從哈蘭德個人數據看，他全場4次射門，3次打在門框範圍內，攻入2球，射正率75%。從熱力圖看，哈蘭德的射門集中在小禁區前沿和球門近角，而他時速32.3公里的衝刺速度，讓巴西後防承受了巨大壓力。哈蘭德也以7球與姆巴佩、梅西暫時並列本屆世界盃射手榜首位。
可以說，哈蘭德的存在，讓挪威隊的高效反擊戰術有了最後的落點。
巴西雖有14次射門，但真正射正只有4次，進攻效率偏低；挪威僅9次射門卻有5次射正，並把握住兩次關鍵機會，因此能在有限攻勢中完成致勝反擊。 挪威控球率達55%，明顯高於巴西的35%，傳球648次且成功率89.7%，也優於巴西的83.6%。這顯示挪威不只會防守，還能透過中場組織主導比賽。 哈蘭德全場4次射門、3次射正便攻入2球，射正率高達75%。他利用速度與禁區內終結能力打穿巴西防線，最終把挪威的反擊戰術落實成勝利。
精華 FAQ
巴西雖有14次射門，但真正射正只有4次，進攻效率偏低；挪威僅9次射門卻有5次射正，並把握住兩次關鍵機會，因此能在有限攻勢中完成致勝反擊。
挪威控球率達55%，明顯高於巴西的35%，傳球648次且成功率89.7%，也優於巴西的83.6%。這顯示挪威不只會防守，還能透過中場組織主導比賽。
哈蘭德全場4次射門、3次射正便攻入2球，射正率高達75%。他利用速度與禁區內終結能力打穿巴西防線，最終把挪威的反擊戰術落實成勝利。
上一則