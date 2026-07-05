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世界盃／貝林漢梅開二度 上半場英格蘭2：1領先墨西哥

記者藍宗標／即時報導
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英格蘭球星貝林漢（左）梅開二度。（路透）
英格蘭球星貝林漢（左）梅開二度。（路透）

世界盃足球賽16強賽英格蘭、墨西哥之戰，因為天氣惡劣延後1小時開踢，已是英國時間半夜兩點，「太陽報」指出，這場關鍵戰役如果進入PK大戰，英格蘭球迷可能在比賽結束前就被趕出酒吧。

英格蘭球星貝林漢（Jude Bellingham）梅開二度，墨西哥前鋒基尼奧內斯（Julián Quiñones）補射扳回一球；上半場結束，英格蘭以2：1領先墨西哥。

墨西哥在主場阿茲特克體育場迎戰英格蘭，湧進超過8萬人觀戰，一面倒為地主隊加油；太陽報提到，全英6千家酒吧獲准延長營業時間到凌晨5點，預計吸引50萬名球迷進入，還有1300萬人在家看電視，可能創下1969年登月以來，英國夜間收視人數最高紀錄。將會喝掉1200萬公升啤酒。

這場英墨大戰原定英國時間半夜1點進行，賽前天氣預報將會出現雷雨，國際足球總會評估氣候狀況，決定延後1小時展開比賽。

英格蘭在小組賽出賽時，政府頒布緊急法令，為了方便球迷觀戰，酒吧可營業至凌晨5點；太陽報指出，今天對墨西哥之戰如果準時開始，球迷應該可以在酒吧待到比賽結束，但由於比賽被迫延後，如果進入PK大戰，或者因為雷擊、重大傷病甚至有人裸奔等原因導致嚴重延誤，可能面臨被趕出酒吧的風險。

德國對巴拉圭、澳洲對埃及在32強賽交手，都踢到PK大戰決定勝負，太陽報提到這兩場比賽分別進行2小時58分鐘、2小時52分鐘才結束。

精華 FAQ

  • 上半場結束時，英格蘭以2比1領先墨西哥，關鍵人物是梅開二度的貝林漢；墨西哥則由基尼奧內斯補射追回一球，讓比賽維持拉鋸。

  • 因賽前天氣預報出現雷雨，國際足總評估氣候狀況後，決定將比賽延後一小時舉行，以降低惡劣天候對比賽與球員安全的影響。

  • 因英國酒吧雖獲准延長到凌晨5點，但比賽已延後，若再踢到PK大戰或出現嚴重延誤，結束時間可能超過營業時限，球迷恐被迫離場。

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