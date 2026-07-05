我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃遊客來美最震驚的事：餐點分量「像個小嬰兒」

C羅宣布最後一屆世界盃：希望踢西班牙不是我最後一戰

世界盃／巴西爆冷止步16強 內馬爾退出國家隊「一切都結束了」

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
內馬爾哭慘了。（路透）
內馬爾哭慘了。（路透）

世界盃5屆冠軍巴西隊今天爆冷敗給挪威隊，16強止步創下1990年以來最早出局紀錄，隊史進球王內馬爾（Neymar）賽後淚流不止，補時階段罰進巴西今天唯一進球的他也從國家隊退役，世界盃「最後一舞」留下遺憾。

34歲的內馬爾近幾季飽受傷病困擾，2023年10月代表國家隊出戰烏拉圭的比賽傷到左膝前十字韌帶和半月板，效力沙烏地希拉爾足球俱樂部時也有傷勢問題，本季在桑托斯足球俱樂部又在5月17日傷到小腿，一度傳出世界盃小組賽都無法無賽，最終雖趕在小組賽最終戰上陣，球隊挑戰第6冠卻提前失利。

「我試了，真的試了，現在一切都結束了。」淚流滿面的內馬爾宣布告別賽場，「我從這裡開始，也在這裡結束。」

內馬爾退出國家隊。（路透）
內馬爾退出國家隊。（路透）

內馬爾的國際賽處女秀是2010年8月對上美國的友誼賽，當時比賽場館大都會人壽體育場（MetLife Stadium），正是今天和挪威戰的地點；16年來內馬爾共為巴西攻進80球，隊史最多，傳奇比利（Pelé）還落後3球。

今天補時階段的進球，讓內馬爾締造4屆世界盃都有進球的紀錄，成為比利後的巴西第一人，但代表國家隊的出賽場次將永遠停在130場，無法超越前輩卡富（Cafu）的142場。

巴西教頭安切洛蒂（Carlo Ancelotti）表示，今天結果非常讓人失望，大家都十分難過，但這就是足球，「有時你必須學會承受失敗帶來的悲傷和苦澀。我已經習慣了，但我們會把這次失敗轉化為動力，開啟新的旅程。」

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 巴西身為五屆冠軍，卻在16強不敵挪威，創下1990年以來最早出局紀錄，因此被視為重大冷門，也讓球隊爭第6冠的計畫提前破局。

  • 內馬爾在淚流滿面之下宣布退出巴西國家隊，表示自己已經盡力，並說這是從起點回到終點，等同正式結束國家隊生涯。

  • 他16年來替巴西攻進80球，成為隊史進球王；本場補時進球也讓他成為巴西首位四屆世界盃都有進球的球員，出賽則停在130場。

世界盃

上一則

世界盃／川普1通電話 美國隊前鋒免禁賽 引爆比利時怒火

下一則

世界盃／哈蘭德封神 巴西隊史4次踢挪威「從來沒贏過」

延伸閱讀

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
「隊史最佳射手」歸位 巴西教練：內馬爾可走著踢90分鐘

「隊史最佳射手」歸位 巴西教練：內馬爾可走著踢90分鐘
世界盃／率領挪威淘汰巴西 致勝英雄哈蘭德哭了

世界盃／率領挪威淘汰巴西 致勝英雄哈蘭德哭了
世界盃／哈蘭德梅開二度 挪威晉級8強 巴西遭淘汰

世界盃／哈蘭德梅開二度 挪威晉級8強 巴西遭淘汰

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15

超人氣

更多 >
世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」
BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
未來3年4星座迎人生轉捩點 事業財運逆襲翻身

未來3年4星座迎人生轉捩點 事業財運逆襲翻身