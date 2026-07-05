C羅宣布最後一屆世界盃：希望踢西班牙不是我最後一戰

葡萄牙球星C羅5日在德州出席世界盃賽前記者會。(歐新社)

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）5日證實，2026年世界盃 將是他最後一次參加世界盃。他表示，希望能盡情享受每一場比賽，也期盼16強對西班牙之戰不會成為自己世界盃生涯的最後一戰。

41歲的C羅即將率領葡萄牙在德州阿靈頓（Arlington）迎戰西班牙，爭奪世界盃8強門票。這是他生涯第六度參加世界盃，先後征戰2006、2010、2014、2018、2022及2026年賽事，並在本屆小組賽對烏茲別克梅開二度，成為世界盃史上首位連續六屆賽事都有進球的球員。

賽前記者會上，C羅坦言：「我要盡可能享受這一切。這將是我最後一屆世界盃，但希望明天不會是我的最後一場比賽。」

他表示，終究有一天會從葡萄牙國家隊退休，但無論結果如何，都能坦然接受。「不管明天發生什麼事，我都會問心無愧，不是100%，而是1000%。我已經把一切都奉獻給足球。」

C羅強調，自己踢球並非為了證明什麼，而是因為熱愛足球。「我不需要再證明任何事，我的生活很好，但我踢球是因為熱情。要珍惜每一天，而我本屆世界盃已經進了3球，表現還不算太差吧。」

本屆世界盃，C羅除了小組賽對烏茲別克攻入兩球外，32強賽面對克羅埃西亞時再靠12碼建功，攻進個人生涯首顆世界盃淘汰賽進球。

談到本屆世界盃的感受，C羅表示，這是自己印象最深刻的一屆。「這已經不只是足球，而是球迷展現出的熱情。這次帶給我的情感特別強烈，我非常享受整個過程，這是我情感上最難忘的一屆世界盃。」

儘管尚未贏得世界盃冠軍，C羅認為，這並不會影響自己的足球生涯地位。「我人生沒有任何缺憾，不會因為贏得世界盃就變成更好的C羅，也不會因為沒拿到冠軍就少了什麼。我們有能力奪冠，但世界盃冠軍只有一支球隊能得到。」

對於外界多年來的批評，C羅則表示感謝。他說：「年過40仍受到各種評論與批評，反而讓人成長。我很感謝這些聲音，因為它們讓我成為更成熟的人。」

談到西班牙18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal），C羅給予高度評價。「他擁有光明的未來，但我看到的不只是他，而是整支西班牙隊，他們每位球員都很出色。若想擁有漫長的職業生涯，就必須學會面對批評，有些批評能幫助你成長，也有些只是想擊垮你。真正重要的是專注於支持你的球迷，以及對足球的熱愛。」

世界新聞網製圖