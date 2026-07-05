我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

巴西遭淘汰 內馬爾結束世界盃之旅哭了 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴西遭挪威淘汰，無緣晉級2026年世界盃8強，巴西隊的內馬爾(右)與拉菲尼亞在比...
巴西遭挪威淘汰，無緣晉級2026年世界盃8強，巴西隊的內馬爾(右)與拉菲尼亞在比賽結束後神情落寞。(路透)

巴西隊5日在世界盃16強賽以1：2不敵挪威，爆冷遭到淘汰，無緣晉級8強。賽後，34歲的巴西球星內馬爾（Neymar Jr.）難掩失落情緒，淚灑紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium），這場比賽可能是他職業生涯最後一次站上世界盃舞台。

內馬爾今年5月效力巴西甲級聯賽桑托斯（Santos FC）期間小腿受傷，一度被外界認為恐無法趕上世界盃。最終他仍入選巴西新任主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的大名單，讓巴西球迷振奮不已。

但他本屆僅代表巴西出賽2場，總出場時間37分鐘。

巴西隊內馬爾（Neymar）在比賽中主罰12碼罰球破門，攻進巴西隊本場唯一進球。...
巴西隊內馬爾（Neymar）在比賽中主罰12碼罰球破門，攻進巴西隊本場唯一進球。(路透)

對挪威一役，內馬爾在傷停補時主罰12碼破門，攻進本屆世界盃個人首球，也是巴西隊此役唯一進球；他成為繼球王比利（Pelé）之後，巴西隊史第二位在四屆世界盃都取得進球的球員。

回顧內馬爾歷屆世界盃表現，他在2014年巴西世界盃攻入4球，2018年俄羅斯世界盃進帳2球，2022年卡達世界盃再添2球，2026年世界盃則攻入1球，累計在四屆世界盃皆有進球紀錄，持續在巴西足球史上留下重要一頁。

巴西最終無緣晉級本屆8強，這也是森巴軍團自1990年世界盃以來，首次在16強即遭淘汰。巴西上一次奪得世界盃冠軍已是2002年，而內馬爾歷經多屆世界盃征戰，始終未能幫助森巴軍團重返冠軍榮耀，也從未率隊突破8強，這場失利更可能為他的世界盃生涯畫下句點。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 巴西隊在十六強賽以一比二不敵挪威，意外遭到淘汰，無緣晉級八強。這場失利也讓森巴軍團自一九九○年以來，首次在十六強就提前出局。

  • 內馬爾在傷停補時主罰十二碼破門，攻進本屆世界盃個人首球，也是巴西隊全場唯一進球。賽後他難掩失落情緒落淚，可能是最後一次站上世界盃舞台。

  • 內馬爾在二○一四、二○一八、二○二二與二○二六年世界盃都取得進球，成為繼比利之後，巴西隊史第二位四屆世界盃都有進球的球員，持續留下重要紀錄。

世界盃

上一則

世界盃／川普致電國際足總主席 要求檢討巴洛根紅牌

下一則

C羅宣布最後一屆世界盃：希望踢西班牙不是我最後一戰

延伸閱讀

「隊史最佳射手」歸位 巴西教練：內馬爾可走著踢90分鐘

「隊史最佳射手」歸位 巴西教練：內馬爾可走著踢90分鐘
世界盃／率領挪威淘汰巴西 致勝英雄哈蘭德哭了

世界盃／率領挪威淘汰巴西 致勝英雄哈蘭德哭了
世界盃／那個男人回來了 巴西內馬爾替補登場 球迷熱情掌聲

世界盃／那個男人回來了 巴西內馬爾替補登場 球迷熱情掌聲
世界盃／哈蘭德梅開二度 挪威晉級8強 巴西遭淘汰

世界盃／哈蘭德梅開二度 挪威晉級8強 巴西遭淘汰

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52

超人氣

更多 >
世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
未來3年4星座迎人生轉捩點 事業財運逆襲翻身

未來3年4星座迎人生轉捩點 事業財運逆襲翻身