內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

巴西遭挪威淘汰，無緣晉級2026年世界盃8強，巴西隊的內馬爾(右)與拉菲尼亞在比賽結束後神情落寞。(路透)

巴西隊5日在世界盃 16強賽以1：2不敵挪威，爆冷遭到淘汰，無緣晉級8強。賽後，34歲的巴西球星內馬爾（Neymar Jr.）難掩失落情緒，淚灑紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium），這場比賽可能是他職業生涯最後一次站上世界盃舞台。

內馬爾今年5月效力巴西甲級聯賽桑托斯（Santos FC）期間小腿受傷，一度被外界認為恐無法趕上世界盃。最終他仍入選巴西新任主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的大名單，讓巴西球迷振奮不已。

但他本屆僅代表巴西出賽2場，總出場時間37分鐘。

巴西隊內馬爾（Neymar）在比賽中主罰12碼罰球破門，攻進巴西隊本場唯一進球。(路透)

對挪威一役，內馬爾在傷停補時主罰12碼破門，攻進本屆世界盃個人首球，也是巴西隊此役唯一進球；他成為繼球王比利（Pelé）之後，巴西隊史第二位在四屆世界盃都取得進球的球員。

回顧內馬爾歷屆世界盃表現，他在2014年巴西世界盃攻入4球，2018年俄羅斯世界盃進帳2球，2022年卡達世界盃再添2球，2026年世界盃則攻入1球，累計在四屆世界盃皆有進球紀錄，持續在巴西足球史上留下重要一頁。

巴西最終無緣晉級本屆8強，這也是森巴軍團自1990年世界盃以來，首次在16強即遭淘汰。巴西上一次奪得世界盃冠軍已是2002年，而內馬爾歷經多屆世界盃征戰，始終未能幫助森巴軍團重返冠軍榮耀，也從未率隊突破8強，這場失利更可能為他的世界盃生涯畫下句點。

世界新聞網製圖