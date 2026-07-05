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巴西遭淘汰 內馬爾結束世界盃之旅哭了 本屆出場37分鐘

世界盃／率領挪威淘汰巴西 致勝英雄哈蘭德哭了

記者曾思儒／即時報導
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哈蘭德第一次踢世界盃就展現超強火力，賽後他情緒激動，眼眶泛淚。（路透）
哈蘭德第一次踢世界盃就展現超強火力，賽後他情緒激動，眼眶泛淚。（路透）

暌違28年重返世界盃舞台的挪威，今天延續隊史碰巴西隊的不敗紀錄，超級球星「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）第79分鐘先頭錘破門，第90分鐘再遠射破網，率挪威爆冷以2：1淘汰5屆冠軍巴西，闖進8強締造隊史最佳紀錄，自己也紅了眼眶，落下感動的男兒淚。

25歲的哈蘭德第一次踢世界盃就展現驚人進攻能力，今天「梅開二度」後累積7顆進球，金靴爭奪追平阿根廷「獅王」梅西（Kylian Mbappe）和法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）。

本屆不過是挪威第4度參賽，過去隊史最佳兩度停在16強，戰績和5度奪冠的巴西無法比較，但今天在哈蘭德包辦2顆進球下2：1淘汰冠軍大熱門，賽後全隊再度和場邊觀眾一起以「維京划船」慶祝隊史重大勝利。過去勝利後都由隊長厄德高（Martin Odegaard）擊鼓，今天他特別把鼓棒給功臣哈蘭德，由哈蘭德帶領全隊和觀眾一起進行獨有的晉級儀式。

上半場擋下巴西12碼罰球的挪威門將尼蘭（Orjan Nyland）也被隊友簇擁，慶祝隊史第3度擊敗巴西。

巴西隊史進球王內馬爾（Neymar Jr.）第67分鐘替補上陣，補時階段12碼罰球破網成森巴軍團今天唯一進球，賽後也坐在草地上落淚。

挪威挺進8強改寫隊史新猷，下戰將對決英格蘭和墨西哥的勝方。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 挪威靠哈蘭德第79分鐘頭錘與第90分鐘遠射連下兩城，以2比1擊敗巴西，闖進八強，寫下隊史世界盃最佳成績，也延續對巴西的不敗紀錄。

  • 哈蘭德首次踢世界盃就展現頂級火力，單場梅開二度後累積7球，不僅成為淘汰巴西的致勝英雄，賽後還因完成歷史突破而感動落淚。

  • 巴西上半場遭尼蘭撲下12碼，直到內馬爾第67分鐘替補上場，補時才罰進唯一進球；但球隊仍以1比2落敗，內馬爾賽後也坐地落淚。

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