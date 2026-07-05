內馬爾最後主罰踢進1球 挪威2:1打敗巴西

內馬爾替補上場，但巴西仍不敵挪威。(歐新社)

美東時間6:08pm 更新

下半場第97分鐘，巴西因挪威隊在禁區伸手阻擋，獲得12碼罰球機會，由內馬爾操刀罰進，但巴西已無時間反攻，終場挪威以2:1戰勝巴西。

美東時間5:55 pm 更新

下半場第90分鐘，哈蘭德梅開二度，為挪威攻進第2分。

美東時間5:47 pm 更新

下半場第79分鐘，挪威隊由來自左路的謝爾德魯普(Andreas Schjelderup)精彩傳中，球給到哈蘭德，他甩開加百列，躍起頭槌破門，挪威取得1:0領先。

哈蘭德(左)助挪威取得1:0領先。(路透)

美東時間5:33 pm 更新

下半場進入70分鐘，巴西球星內馬爾替補上場。

美東時間5:20 pm

5屆世界盃 冠軍巴西隊今日對上哈蘭德領軍的挪威隊，上半場巴西隊在VAR介入檢視後，獲得一次12碼罰球機會，但吉馬良斯(Bruno Guimarães)主罰遭門將尼蘭(Ørjan Nyland)撲出，兩隊上半場戰成0:0平手。

挪威上半場也曾叩門，但因越位被判無效。

▲ 影片來源：X平台＠Fox Sports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.