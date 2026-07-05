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世界盃／讚巴西教頭豐功偉業 挪威教頭：但我們要擊敗他

記者曾思儒／即時報導
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率領挪威挺進16強的索爾巴肯。(美聯社)
率領挪威挺進16強的索爾巴肯。(美聯社)

率領挪威挺進16強的索爾巴肯（Stale Solbakken），今天將面臨五屆冠軍巴西，他表示能對決巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）是「莫大榮幸」，同時否認日前在休息室對安切洛蒂的發言。

挪威淘汰賽首戰靠「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）第86分鐘攻進致勝球，以2：1淘汰象牙海岸，索爾巴肯賽後和球員發表談話，告訴選手即將面對前皇家馬德里、切爾西、AC米蘭和巴黎聖日爾曼的教頭安切洛蒂。

賽前記者會索爾巴肯強調，對歐洲聯賽史上最成功教頭之一的安切洛蒂只有滿滿推崇，「他可能是史上最佳，曾經在不同國家奪下5座冠軍獎盃。他對待對手的方式、在足球場上的表現，都值得所有人學習。」

「對足球來說，他能執教世界上最頂尖的球隊也是好事。」索爾巴肯提到，明天能和安切洛蒂交鋒是挪威莫大榮幸，「但我們必須擊敗他、擊敗巴西，繼續留在賽會中。」

挪威1988年交手巴西是勝利一方，不過時刻已經38年，索爾巴肯表示一定要發揮百分百才有機會擊敗強敵，他說：「巴西仍是奪冠熱門，但我不認為他們是這幾年的最大熱門。但挪威若獲勝會是很大驚喜。」他強調巴西有很多傑出球員，挪威必須能限制住對手，才有機會持續挺進。

本屆淘汰賽已經出現多場打到加時和PK大賽才分出高下的比賽，索爾巴肯透露球隊也有針對PK大戰做演練，大家都清楚一到五點是誰上陣，「我們有準備妥當。」

精華 FAQ

  • 他把能與安切洛蒂交鋒視為莫大榮幸，並稱對方可能是史上最佳教頭之一，擁有跨國奪冠的卓越成就，值得所有人學習。

  • 挪威在淘汰賽首戰靠哈蘭德第86分鐘攻入致勝球，以2比1擊敗象牙海岸，順利晉級16強，延續了球隊在本屆賽會的氣勢。

  • 他表示球隊已針對可能出現的PK大戰進行演練，並確認一到五點的主罰順序，同時強調必須限制巴西傑出球員，才有機會爆冷。

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