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世界盃／英格蘭重返「上帝之手」傷心地 凱恩要讓球迷「幸福的宿醉」

記者藍宗標／即時報導
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英格蘭隊當家球星凱恩4日在墨西哥練球。(路透)
英格蘭隊當家球星凱恩4日在墨西哥練球。(路透)

「三獅軍團」英格蘭明天將在16強賽對決地主墨西哥，也是1986年8強賽不敵阿根廷傳奇球星馬拉多納「上帝之手」，以1：2落敗後，暌違40年重返阿茲特克體育場出賽，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）希望英國球迷帶著「幸福的宿醉」醒來。

英格蘭、墨西哥在本屆世足賽都以分組第1晉級淘汰賽，開賽至今4場各進8球，但墨西哥完全未讓對手破網，英格蘭被攻進3球，明天作客擁有82500個座位的阿茲特克體育場，挑戰連續3屆晉級8強面臨極大壓力。

英格蘭在32強賽以2：1淘汰民主剛果，凱恩「梅開二度」成為贏球最大功臣，本屆賽事踢進5球，在進球榜和挪威好手哈蘭德（Erling Haaland）並列第3，落後阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）、法國名將姆巴佩（Kylian Mbappe）兩球。

英格蘭、墨西哥之戰將在英國時間明天半夜1時開踢，凱恩希望球迷好好享受通宵觀戰的樂趣，並在賽後好好補眠，球隊最終目標當然是奪下苦等60年的隊史第2冠。

這場攸關生死的關鍵比賽前，凱恩當被媒體問到，是否希望看到球迷在周一早上帶著「幸福的宿醉」醒來時，這位效力德國拜仁慕尼黑隊的巨星說：「當然！我們深知世界盃對全國意義重大，希望能看到大家徹夜狂歡，一直慶祝到第2天，然後再去補眠。」

凱恩在歷屆世足賽已經踢進13球，他表示，自己和隊友決心在16強賽奪勝，世界盃之所以獨特，就是能夠留下各種難忘回憶，「大家最渴望的事，莫過於在清晨5、6時伴隨日出盡情慶祝勝利。」

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 英格蘭將重返墨西哥城的阿茲特克體育場，這裡是1986年8強賽輸給阿根廷、留下「上帝之手」經典記憶的傷心地。

  • 凱恩希望球迷能徹夜觀看比賽、盡情慶祝勝利，並在隔天早上帶著所謂「幸福的宿醉」醒來，再好好補眠。

  • 兩隊都以分組第1晉級，英格蘭還要力拚連續3屆晉級8強；凱恩已進5球，球隊則以奪回隊史第2冠為最終目標。

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