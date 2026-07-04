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世界盃／加拿大教頭不服輸：我們更好 摩洛哥教頭冷回：發言很有勇氣

記者曾思儒／即時報導
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加拿隊總教練馬許4日在場邊。(歐新社)
加拿隊總教練馬許4日在場邊。(歐新社)

加拿大隊史首闖淘汰賽停在16強，總教練馬許（Jesse Marsch）在球隊0：3敗給摩洛哥後堅持認為加拿大是「更好一方」，讓摩洛哥總教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）不以為然，酸說馬許很有「勇氣」才會有這番發言。

摩洛哥今天進球都集中在下半場，奧納希（Azzedine Ounahi）第50分鐘率先破網，第80分鐘追加進球，替補上陣的安希米（Soufiane Rahimi）補時階段補刀，助隊拿下第一張8強門票。

球隊遭到淘汰，加拿大總教練馬許嘴上不服輸，他表示球隊有球迷支持的優勢，且在積極進攻下展現出持續變強的潛能，「當然我們必須更多次進到這樣去框，然後要找到成功的方式，以此為基礎發展狀況。我寧可成為我們而非他們，摩洛哥是很好，但我寧可能為我們。」

摩洛哥總教練沃阿比4日在場邊。(路透)
摩洛哥總教練沃阿比4日在場邊。(路透)

加拿大過去兩度參賽都同在小組賽，今年不但首闖淘汰賽還以1：0擊敗南非，奪下隊史淘汰賽首勝，今天在摩洛哥進球前也發起過多波攻勢，馬許也讚今天給對手帶來許多考驗，上半場有11次精彩演出，只是運氣不好都沒能進球，「我們本該是領先那方，然後是一些細節問題。摩洛哥實力很強，有很多水準好的球員，但就我們自己的表現，這是一場精彩的比賽。」

馬許還說，摩洛哥「一度被動但沒崩盤」，或許球隊先處於領先就會拿下勝利，「但我們展現出的拚勁、比賽狀態、實力以及對比賽的整體影響都更勝一籌，我們比世界排名第7的球隊更出色。」

摩洛哥總教練沃阿比對馬許說法顯然很不認同，他說：「就比賽強度而言，加拿大隊表現不錯。『他們比我們更好嗎？』，這很難說。在0比3輸球的情況下，說出這樣的話需要一些勇氣。我們下半場踢得比他們更好。」

精華 FAQ

  • 加拿大在對摩洛哥的世界盃十六強賽以0比3落敗，無緣晉級八強。這也是他們隊史首度闖進淘汰賽後，最終止步於十六強的比賽。

  • 馬許認為加拿大有球迷支持，也在比賽中展現持續變強的潛能，且上半場多次製造威脅，只是缺乏把握機會與一些細節未處理好。

  • 沃阿比不認同加拿大比摩洛哥更好，指出在0比3輸球後仍這樣說需要勇氣。他強調摩洛哥下半場踢得更佳，並成功掌控比賽。

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