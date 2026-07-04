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世界盃／姆巴佩12碼破門 法國1：0淘汰巴拉圭 晉級8強

世界盃／踢到飆罵對手髒話 姆巴佩賽後怒批巴拉圭「踢髒球」

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巴拉圭隊卡塞雷斯（右）與法國隊姆巴佩爭搶球權。（美聯社）
巴拉圭隊卡塞雷斯（右）與法國隊姆巴佩爭搶球權。（美聯社）

法國隊在世界盃16強賽以1：0擊敗巴拉圭，順利晉級8強。不過，法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）賽後怒批對手踢法粗野，直言巴拉圭「根本不是在踢足球」，並表示法國若被迫面對這樣的比賽方式，也不會退縮。

整場主審未向巴拉圭出示黃牌，反倒是法國吃了3張黃牌。

姆巴佩此役攻進致勝12碼，但整場比賽頻頻遭到巴拉圭嚴密盯防，場上也多次爆發口角。

賽後受訪時，姆巴佩直言：「巴拉圭根本不想踢足球……而我們也讓他們知道，我們知道該怎麼應付這種比賽。我們贏了，而且我們踢得比他們更好。」

談到比賽中的激烈對抗時，姆巴佩毫不掩飾怒火地表示，法國隊並非只會踢漂亮的進攻足球。「如果有必要把手弄髒，我們也會這麼做。他們以為我們會穿著燕尾服來踢球，但我們同樣知道怎麼踢這種充滿身體對抗的比賽。我們已經證明，我們不只是擅長進攻的球隊。」

衝突最激烈的一幕，出現在姆巴佩與巴拉圭後衛阿隆索（Junior Alonso）對峙時。轉播畫面拍到，姆巴佩以西班牙語對阿隆索爆粗口「La concha de tu madre（去你媽的）」，相關畫面在社群媒體迅速瘋傳，引發熱議。

儘管比賽火藥味十足，法國仍憑藉姆巴佩下半場的12碼罰球，以1：0淘汰巴拉圭，晉級世界盃8強。但姆巴佩的情緒仍未平復，終場哨響後，他還跑向巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）面前高聲慶祝勝利。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 法國隊在世界盃16強賽以1比0擊敗巴拉圭，靠姆巴佩下半場罰進致勝十二碼過關，順利晉級世界盃八強，繼續朝冠軍目標前進。

  • 姆巴佩認為巴拉圭防守動作粗野、對抗激烈，甚至直言對方根本不是在踢足球。他也表示，法國即使面對這種比賽方式，仍能適應並贏球。

  • 最受關注的是姆巴佩與巴拉圭後衛阿隆索對峙時，他被拍到用西班牙語爆粗口。終場後他還衝向巴拉圭門將高聲慶祝，讓火藥味持續升高。

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