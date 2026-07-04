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世界盃／姆巴佩12碼破門 法國1：0淘汰巴拉圭 晉級8強

世界盃／摩洛哥連兩屆闖進8強 教頭：我們已不是黑馬、是強權

記者曾思儒／即時報導
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摩洛哥隊4日擊敗加拿大，晉級8強。賽後球員向觀眾席致意。(歐新社)
摩洛哥隊4日擊敗加拿大，晉級8強。賽後球員向觀眾席致意。(歐新社)

上屆驚奇踢高世界盃4強的摩洛哥，今天展現兇猛火力，對上本屆東道主之一的加拿大攻進3球，成為率先晉級8強的球隊，摩洛哥總教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）強調球隊已非黑馬，而是一支強權代表，且不以8強為滿足，「我們想繼續前進，不想停下來。」

摩洛哥上屆卡達世界盃踢進4強，成為史上第一支闖進4強的非洲球隊，最終雖以1：2敗給克羅埃西亞仍締造隊史最佳成績。

今年美加墨世界盃再度闖進8強，今天更以3：0讓加拿大成為最先淘汰的地主球隊，沃阿比表示球隊的表現已經稱不上驚奇，「現在大家談到摩洛哥會說我們是支強力競爭者，這讓我們很自豪，我讓為這僅僅是個開端，希望我們能繼續保持這樣的狀態。」

摩洛哥目前FIFA排名第6，今年淘汰賽在PK大戰力退荷蘭，今天門將布努（Yassine Bounou）又有三次成功撲救，在加拿大出生、雙親是摩洛哥人的他說：「我們非常驕傲代表非洲球隊，因為非洲人才濟濟，理應躋身足球最高水準。」

摩洛哥目前世界盃累積淘汰賽4勝，已經超過其他球隊加總的數量，且拉出國際賽連34場不敗紀錄，不過8強將遭遇冠軍大熱門法國隊，面臨更大挑戰。

精華 FAQ

  • 摩洛哥在對上加拿大的比賽中火力全開，最終以3比0完封對手，成為本屆賽事率先晉級八強的球隊，展現強勁攻守實力。

  • 沃阿比表示，外界如今談到摩洛哥已不再稱其為黑馬，而是具有競爭力的強權代表；他也強調球隊不滿足於八強，還想持續前進。

  • 摩洛哥八強賽將遭遇冠軍大熱門法國隊，這將是更大挑戰；不過球隊目前已累積世界盃淘汰賽四勝，並保持國際賽三十四場不敗。

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