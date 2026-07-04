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世界盃／摩洛哥1:0領先加拿大 裁判已發7張黃牌

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世界盃／摩洛哥2:0領先 地主國加拿大面臨淘汰邊緣

世界新聞網王若馨／即時報導
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加拿大對摩洛哥上半場火藥味十足。(路透)
加拿大對摩洛哥上半場火藥味十足。(路透)

美東時間2:51 PM 更新

下半場第82分鐘，烏納希再中一元，摩洛哥2:0領先，地主國之一的加拿大面臨淘汰邊緣。

美東時間2:25 PM 更新

下半場第50分鐘，摩洛哥的哈基米將球低平傳到禁區邊緣，晃過防守隊員，上屆世界盃的明星球員之一烏納希用腳內側將球推入球門底角，摩洛哥取得1:0領先。

在此之前，加拿大的德富熱羅勒（Luc de Fougerolles）也領到黃牌，是本場裁判發出的第七張。

美東時間2:05 PM

世界盃淘汰賽16強賽事在美國國慶日揭開序幕，首場由加拿大對摩洛哥對陣，兩隊上半場無功而返，戰成0比0平手，但火藥味十足，裁判已祭出六張黃牌。

摩洛哥方面有哈爾哈爾（Halhal）、哈基米（Hakimi）、烏納希（Ounahi）、艾爾卡努斯（El Khannouss）均吃牌；加拿大方面則是大衛（David）與拉里亞（Laryea）被記黃。

▲ 影片來源：X平台@Fox Sports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

上半場由加拿大主導比賽節奏，但加拿大的奧盧瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）浪費了一次佳機，射門正中門將懷抱。

摩洛哥在賽巴里（Ismael Saibari）傷退後，攻勢完全打不到對方禁區，戰術亟需調整。

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