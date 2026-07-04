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世界盃16強開踢 法國頂高溫迎戰巴拉圭力爭前8強

中央社洛杉磯4日綜合外電報導
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法國前鋒姆巴佩(右)與隊友準備應戰。(路透)
法國前鋒姆巴佩(右)與隊友準備應戰。(路透)

世界盃16強賽今天開踢，法國隊將在費城頂著酷熱高溫迎戰巴拉圭；共同主辦國加拿大則將在休士頓與非洲勁旅摩洛哥展開硬仗。

法新社報導，在美國慶祝7月4日國慶之際，一場殘酷的熱浪正席捲美國大部分地區，綽號「藍衫軍」（Les Bleus）的法國隊將在極端高溫警報下，於林肯金融球場（Lincoln Financial Field）對陣巴拉圭。

這座賓州大都會昨天的氣溫高達攝氏38度（約華氏100度）對陣，美國國家氣象局警告，今天當地時間下午5時開賽時，情況將維持不變。

法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）表示，球隊將為這些條件做好準備。

他說：「這將是我們在本屆賽事的第5場比賽，這也會產生影響，但我並不會刻意死守在高溫這個議題上。」

法國隊是目前為止本屆賽事表現相當出色的球隊，憑藉一系列精彩的進攻表現挺進16強，在4場比賽中攻入13球。

巴拉圭總教練阿法羅（Gustavo Alfaro）表示，比起天氣，這支南美球隊更擔心法國隊多線進攻所帶來的「風暴」。

阿法羅說：「法國隊就像一場雷暴。我們需要意識到風暴即將來臨，並努力為閃電做好準備。」

巴拉圭在32強賽擊敗德國的表現證明，他們很可能對法國隊晉級8強的希望構成嚴峻挑戰。

在今天稍早的另一場16強賽中，加拿大將在休士頓對陣2022年世界盃4強球隊摩洛哥，尋求上演大逆轉。

加拿大在洛杉磯擊敗南非晉級16強後，目前士氣高昂。

但加拿大總教練馬希（Jesse Marsch）表示，要擊敗實力如摩洛哥這般強勁的對手，需要將表現提升到全新的層次。

馬希昨天表示：「摩洛哥是一支幾乎沒有弱點的球隊。我們必須努力在我們在乎且擅長的事情上表現出色。」

摩洛哥在經歷與荷蘭的苦戰後，在延長賽後的12碼罰球大戰中勝出，闖入今天的16強賽。

摩洛哥總教練瓦赫比（Mohamed Ouahbi）表示，擊敗荷蘭的勝利已成過去，「亞特拉斯雄獅」（Atlas Lions）的目標是在賽事中繼續前進，屆時可能在8強賽與法國交手。

瓦赫比說：「我們非常尊敬（加拿大），他們很有實力。」

他最後強調：「我們在過去幾場比賽展現的水準還不夠。這將是最艱難的一場比賽，因為這就是我們的下一場比賽。我們已經和荷蘭踢過了，那已成過去。如果我們要踢下一場比賽，那就會是最硬的一仗。」

精華 FAQ

  • 法國隊將在費城的極端高溫警報下出賽，開賽時氣溫預料仍接近攝氏38度。主帥德尚表示球隊已做好準備，但高溫仍可能影響體能與比賽節奏。

  • 加拿大雖然擊敗南非後士氣提升，但摩洛哥曾闖進2022年世界盃4強，整體實力與穩定度都很強。加拿大主帥馬希也坦言，球隊必須把表現提升到全新層次。

  • 巴拉圭剛在32強擊敗德國，證明具備爆冷能力；摩洛哥則在與荷蘭鏖戰後靠十二碼晉級。兩隊都不是容易對付的對手，可能改變八強對戰形勢。

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