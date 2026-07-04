世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

哥倫比亞靠阿里亞斯開賽14分鐘進球，以1比0擊敗迦納，憑藉全場強勢攻勢搭上世足16強末班車，下一戰將與瑞士爭奪8強門票。（路透）

世界盃 32強淘汰賽最後一戰由哥倫比亞出戰迦納，哥倫比亞在本場比賽展現強大的進攻火力，並在第14分鐘就由阿里亞斯（Jhon Arias）率先破門取得領先，整場比賽哥倫比亞共有16次射門包括6次射正，最終也以1：0擊敗迦納，搭上16強末班車，並將與瑞士爭奪8強門票。

近兩屆在世界盃登場都踢進到淘汰賽階段的哥倫比亞，雖然上屆錯失晉級會內賽機會，但今年重返舞台後表現搶眼，在小組賽以2勝1和成績晉級，且3場比賽僅失掉1球，包括與葡萄牙以0：0戰平收場。至於「非洲黑星」迦納則是在小組賽以1勝1和1敗的分組第三名擇優晉級。

雙方交手，哥倫比亞也展開猛攻，開賽第14分鐘蘇亞雷斯（Luis Suarez）在右路傳中後，阿里亞斯在門前補上一腳，幫助哥倫比亞先馳得球。而這顆進球也僅是哥倫比亞猛攻的開端，在接下來的80分鐘哥倫比亞多次發動攻勢，包括第56分鐘迪亞茲（Luis Díaz）將球鏟入門中，但卻因為越位進球不算。

反觀迦納在後防不斷遭到哥倫比亞突襲，甚至多次被門將基吉（Lawrence Ati Zigi）撲救化解失分危機的情況下，在進攻端幾乎是分身乏術，並未能產生太多有效的攻勢。第81分鐘哥倫比亞在度兵臨城下，但精彩的射門卻被迦納門將基吉擋下，這也是哥倫比亞這場比賽的第6次射正，最終迦納也未能突破哥倫比亞防線，由哥倫比亞搭上16強末班車，將與瑞士爭奪8強門票。

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