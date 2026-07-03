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世界盃／維德角兩度扳平 阿根廷驚險晉級

世界盃／阿根廷遭維德角扳平進延長賽 梅西第20顆進球續寫紀錄

記者劉肇育／即時報導
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阿根廷隊對陣維德角。阿根廷隊球員梅西（左）在比賽中控球。（新華社）
阿根廷隊對陣維德角。阿根廷隊球員梅西（左）在比賽中控球。（新華社）

2026美加墨世界盃32強賽今天進入最後一天賽程，並上演眾所矚目的衛冕軍阿根廷與黑馬維德角之戰，儘管開賽第29分鐘阿根廷球王梅西（Lionel Messi）就踢進個人本屆賽事第7顆進球，幫助球隊取得領先，不過第59分鐘維德角杜阿爾特（Deroy Duarte）也踢進維德角隊史在淘汰賽的首顆進球，兩隊在正規賽踢完後也以1：1進入延長加時。

阿根廷今年世足賽在梅西領軍下展現強大衛冕實力，在小組賽3場比賽共計踢進8球、僅失1球，以3勝0敗晉級，至於首度晉級世足賽前內賽的維德角，則是在小組賽扮演黑馬角色，3戰分別逼平西班牙、烏拉圭與沙烏地阿拉伯，爆冷在小組賽脫穎而出。

在兩隊不論資歷、身價都有巨大落差的情況下，今天的32強賽也被認為是一場小蝦米對抗大鯨魚的戲碼。其中本屆賽事已經踢進6球榮登世足賽歷史進球王的梅西，也在開賽第29分鐘就展開攻勢，他在右路接獲隊友的高吊傳球後，果斷在球門前起腳破網，不僅幫助阿根廷先馳得球，也是他個人連續8場比賽進球，本屆第7顆進球，生涯第20顆進球，繼續改寫歷史。

不過維德角也持續展現小組賽時的韌性，比賽第59分鐘隊長門德斯（Ryan Mendes）右路盤球後傳中，杜阿爾特接球後起腳射門，球刁鑽的射入球門側邊，幫助維德角扳平戰局，而這一球也是維德角隊史在世足賽淘汰賽階段的首顆進球。

在扳平戰局後，維德角接下來也面對阿根廷的反攻，不過本屆賽事爆紅，IG追蹤人數已經突破1800萬人的門將沃齊尼亞（Vozinha）也展現固若金湯的守門能力，一度擋下梅西的自由球偷襲，還與維德角後衛聯手擋下阿根廷在正規賽末段的多次攻門機會，將比賽帶入延長賽。

精華 FAQ

  • 阿根廷雖由梅西先進球取得領先，但維德角在下半場靠杜阿爾特扳平，兩隊正規賽踢完以1：1結束，因而必須進入延長賽分勝負。

  • 梅西在第29分鐘破門，替阿根廷先馳得點，這是他本屆第7球、連續8場進球，也是生涯第20顆進球，持續改寫個人歷史紀錄。

  • 維德角靠隊長門德斯右路突破後傳中，由杜阿爾特接球射門扳平，這球同時是球隊世足淘汰賽階段的首顆進球，之後守門員沃齊尼亞再多次化解阿根廷攻勢。

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