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世界盃／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

記者劉肇育／即時報導
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C羅手拿已故隊友若塔的21號球衣，將這場關鍵勝利獻給在天上的摯友。（路透）
C羅手拿已故隊友若塔的21號球衣，將這場關鍵勝利獻給在天上的摯友。（路透）

葡萄牙2日在世足賽32強賽陷入苦戰，面對「格子軍團」克羅埃西亞的強力糾纏頂住壓力，最終以2：1驚險上演逆轉秀。攻守兩端扛起重任的當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）賽後坦言，這是一場必須學會在逆境中堅持的硬仗，而他也特別換上已故隊友若塔（Diogo Jota）的21號球衣，將這場關鍵勝利獻給在天上的摯友。

2日兩支歐洲勁旅正面交鋒，上半場葡萄牙雖掌控節奏，但下半場戰局陷入混亂，克羅埃西亞的進球一度讓葡萄牙陣腳大亂。踢進12碼罰球幫助葡萄牙一度追平比數的C羅賽後直言，「在這種頂級賽事想贏球，就必須懂得如何承受壓力。對方進球後我們確實有點緊張，幸好12碼球罰進後釋放了情緒，比賽才變得容易些。」

C羅換上已故隊友若塔的21號球衣，將這場關鍵勝利獻給在天上的摯友。（路透）
C羅換上已故隊友若塔的21號球衣，將這場關鍵勝利獻給在天上的摯友。（路透）

除了率隊挺進，賽後C羅身上那件已故葡萄牙隊友若塔的21號球衣更成為焦點，去年7月3日若塔因車禍不幸離世，恰逢一周年忌日，C羅感性表示，「這是一個特殊的日子，若塔在天上照耀著我們，我們知道他與大家同在。2日用贏球向他致敬，是唯一有意義的事。」

32強賽前，C羅的姐姐曾暗示這可能是弟弟國家隊生涯的終點。對此，這位傳奇隊長賽後顯得相當平靜，他強調未來會與家人商量後做出最好決定，現在不再衝動，只想好好享受當下。最後他也大方擁抱多年老戰友莫德里奇（Luka Modric），大讚其依舊維持頂級水準，並為這位傳奇中場送上最真摯的職業生涯祝福。

精華 FAQ

  • 葡萄牙在世足賽32強對上克羅埃西亞，雖一度被對手逼入亂局，最終仍靠著堅持與關鍵進球，以2比1完成逆轉，驚險挺進下一輪。

  • 因為若塔去年7月3日因車禍離世，當天又正逢一周年忌日，C羅認為以勝利向他致敬最有意義，因此賽後換上若塔的21號球衣表達思念。

  • 面對外界對他國家隊生涯可能告終的揣測，C羅態度平靜，表示會先與家人商量後再做最好的決定，強調現在不再衝動，只想享受當下。

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