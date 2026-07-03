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世界盃／曼贊比再秀出色身手 瑞士2：0踢落阿爾及利亞 連4屆闖16強

世界盃／曼贊比再秀出色身手 瑞士2：0踢落阿爾及利亞 連4屆闖16強

記者葉姵妤／即時報導
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瑞士在上半場靠著恩博洛在比賽第10分鐘率先破門，下半場一開賽恩多耶再進一球，終場...
瑞士在上半場靠著恩博洛在比賽第10分鐘率先破門，下半場一開賽恩多耶再進一球，終場瑞士以2：0勝阿爾及利亞，連續4屆前進16強。（路透）

2026年世界盃足球賽32強淘汰賽，瑞士、阿爾及利亞2日在溫哥華BC Place進行雙方在正式國際賽的首次交手，瑞士在上半場靠著恩博洛（Breel Embolo）在比賽第10分鐘率先破門，下半場一開賽恩多耶（Dan Ndoye）再進一球，終場瑞士以2：0勝出，連續4屆前進16強。

瑞士2日在上半場率先攻破阿爾及利亞的防線，20歲的超級新秀曼贊比（Johan Manzambi）在中場接獲隊友的傳球，靠著出色的個人能力一路將球盤帶到門前，並助攻恩博洛（Breel Embolo）起腳破網，替瑞士先馳得點。

恩博洛在2022年世界盃攻進2球，本屆世界盃也已累積2顆進球，寫下瑞士隊史新猷，成為首位在兩屆不同世界盃都至少攻入兩球的瑞士球員。

下半場瑞士更是開賽不到一分鐘就再度破門，阿爾及利亞清球發生失誤，球落到恩多耶的腳下，他也在禁區邊緣巧妙起腳射進第2球，瑞士拉開2：0領先。之後阿爾及利亞沒能再有太強勢的進攻，瑞士帶著2球領先維持至終場，收下16強門票。

阿爾及利亞此戰雖掌控50%的控球權，但全場8次射門僅2次射正；瑞士則是11次射門5次射正。阿爾及利亞隊史第5度闖進世界盃，在小組賽驚險以分組第三擇優挺進32強，然而在淘汰賽第一場就止步，無緣追平2014年闖進16強的隊史最佳成績。

精華 FAQ

  • 瑞士上半場由曼贊比突破後助攻恩博洛先開紀錄，下半場開賽不久又靠阿爾及利亞失誤，由恩多耶補上一球，最終以2比0鎖定勝利並晉級16強。

  • 20歲的曼贊比在中場接球後，憑藉個人盤帶能力一路推進到門前，最後送出助攻給恩博洛破門。他的突破與傳球，是瑞士首開紀錄的重要關鍵。

  • 阿爾及利亞雖有五成控球權，但全場只有8次射門、2次射正，進攻威脅有限。雖然擠進32強，仍在首場淘汰賽出局，無緣追平2014年的16強成績。

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