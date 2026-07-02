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世界盃／C羅淘汰賽首進球寫紀錄卻被換下場 VAR關鍵判決延續旅程

記者劉肇育／即時報導
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葡萄牙超級巨星C羅2日在與克羅埃西亞的32強賽中，於下半場靠著12碼罰球踢進個人...
葡萄牙超級巨星C羅2日在與克羅埃西亞的32強賽中，於下半場靠著12碼罰球踢進個人生涯在世足賽淘汰賽階段的首顆進球。（路透）

葡萄牙超級巨星C羅（Cristiano Ronaldo）2日在與克羅埃西亞的32強賽中，於下半場靠著12碼罰球踢進個人生涯在世足賽淘汰賽階段的首顆進球，並以41歲又147天的年紀寫下最年長淘汰賽進球紀錄，不過隨後他也在平局的情況下遭到總教練馬丁尼茲（Roberto Martínez） 換下場引發討論，所幸最終葡萄牙靠著傷停補時拉莫斯（Goncalo Ramos）進球與VAR的關鍵判決以2：1險勝，讓C羅世足賽之旅得以延續。

生涯第6度站上世足賽舞台與梅西並列史上最高的C羅，2日以41歲又147天在世足賽淘汰賽登場，也寫下淘汰賽最老先發紀錄，而過去在淘汰賽不曾有過進球紀錄的他能否首開紀錄，也在本場比賽前成為話題。

在下半場克羅埃西亞先馳得球的情況下，C羅也在第68分鐘操刀12碼罰球，並且順利突破克羅埃西亞門將的防守進球，在歷經淘汰賽前30次射門都未能進球的情況下，完成生涯淘汰賽首顆進球，更寫下最老進球紀錄。

不過在兩隊仍平手的情況下，葡萄牙卻在比賽第81分鐘做出換人決定，讓C羅下場回到場邊觀戰，不過在C羅可能是最後一屆參與世足賽的情況下，調度引發熱烈討論。

所幸，葡萄牙在傷停補時階段靠著拉莫斯的頭錘破門取得領先，也讓在場邊觀戰的C羅為之振奮，儘管傷停補時第12分鐘克羅埃西亞一度進球追平，讓比賽可能進入到延長賽，不過經過VAR檢視後確定出現越位狀況，也讓葡萄牙以1球之差帶走勝利，晉級到16強。

而這場比賽對於兩隊傳奇球星來說卻是天堂與地獄的差別，C羅不僅創下淘汰賽首進球與最老進球紀錄，還成功延續了世足賽旅程，個人世足賽生涯累積11顆進球排名史上第9名，踢進4顆12碼球則僅次於英格蘭凱恩（Harry Kane）的5顆，與梅西等人並列史上第2名，且有望繼續改寫紀錄。相較之下五屆參賽的克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić），卻在關鍵哨聲後結束今年旅程，也可能是他世足賽生涯的最後一舞，賽後他也與C羅互相擁抱致意。

精華 FAQ

  • 他先是在第68分鐘罰進12碼，寫下世足賽淘汰賽首顆進球，接著又以41歲又147天成為淘汰賽史上最年長進球者，生涯累積11球。

  • 葡萄牙在第81分鐘選擇換人，將C羅提前換下場，引發外界熱議。由於他可能是最後一屆世足賽，這個調度被視為相當大膽。

  • 葡萄牙在傷停補時靠拉莫斯頭錘破門取得領先，克羅埃西亞隨後雖一度追平，但VAR判定越位無效，最終葡萄牙以2比1過關。

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