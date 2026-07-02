世界盃／C羅淘汰賽首進球、拉莫斯絕殺 葡萄牙晉級16強

克羅埃西亞送葡萄牙一次12碼罰球機會，並由C羅操刀踢出一記力量十足的射門破網，幫助葡萄牙追平比數，這球也是C羅生涯首度在世足賽淘汰賽階段的首顆進球。（美聯社）

由兩大球星C羅（Cristiano Ronaldo）與莫德里奇（Luka Modrić）領銜的葡萄牙與克羅埃西亞，今天在32強賽正面交鋒，在這場比賽可能成為兩人中其中一人生涯最後一舞的情況下，讓此戰受到足球迷的高度關注。兩隊在正規賽各進一球的情況下，傷停補時階段葡萄牙靠著拉莫斯（Goncalo Ramos）頭錘破門取得領先，至於克羅埃西亞雖然也在比賽響哨前最後一刻破門，但卻被吹判越位不算，讓葡萄牙以2：1帶走16強門票

已經6度參賽的C羅與5度參賽的莫德里奇，今年世足賽將可能是兩大球星的最後一次參賽，這也讓兩人今天在32強淘汰賽交手成為話題，而上半場葡萄牙也在C羅領軍下展開猛攻，共計有9次射門，其中包括1次射正，但卻都未能破網，至於克羅埃西亞則是僅有3次射門機會，無射正。

儘管在上半場攻勢少於葡萄牙，但雙方易邊再戰後克羅埃西亞也展開攻勢，第48分鐘克羅埃西亞柯瓦西奇（Mateo Kovacic）獲得在禁區內射門機會，不過在重心不穩的情況下起腳，球也射向球門左側。第53分鐘克羅埃西亞攻勢再起，佩里希奇（Ivan Perisic）射門穿過葡萄牙後衛與門將後破門，為克羅埃西亞先馳得球。

第68分鐘克羅埃西亞柏拉西奇（Nikola Vlašić）因在禁區內犯規，送葡萄牙一次12碼罰球機會，並由C羅操刀踢出一記力量十足的射門破網，幫助葡萄牙追平比數，這球也是C羅生涯首度在世足賽淘汰賽階段的首顆進球。

而兩隊在下半場也展開猛攻，數次出現進球後被吹判越位的狀況，C羅也在比賽第81分鐘被換下場，只能將勝負交給隊友。傷停補時第4分鐘葡萄牙傳中球，拉莫斯（Goncalo Ramos）頭錘破網，幫助葡萄牙取得領先。

眼看勝利即將到手，葡萄牙球員心情卻在比賽最後10分鐘大洗三溫暖，傷停補時第12分鐘，克羅埃西亞傳中後於禁區亂戰中在門前起腳進球，儘管裁判第一時間判決進球，但經過VAR檢視後確定為越位，這次關鍵判決也絕殺了克羅埃西亞，由葡萄牙以2：1勝出，晉級到16強賽，並將對上西班牙。