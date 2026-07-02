世足賽／連5場「零封」對手 西班牙門將西蒙519分鐘不失球創紀錄

西班牙前鋒奧亞爾薩巴爾上演「梅開二度」個人獨進兩球。（新華社）

2026年世足賽「無敵艦隊」西班牙2日在32強賽強碰奧地利，靠著前鋒奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）上演「梅開二度」個人獨進兩球，以及波洛（Pedro Porro）頂入國家隊生涯首球，最終以3：0輕取奧地利，順利挺進16強。這也是西班牙自2010年南非世足賽奪冠以來，首度在世足淘汰賽階段贏得胜利。

此役西班牙開賽就展現強大的進攻壓制力，獲選單場最佳球員的潛力新星亞馬爾（Lamine Yamal）頻頻在邊路製造威脅。比賽第36分鐘，庫庫雷利亞（Marc Cucurella）左路低傳精準送到禁區，奧亞薩瓦爾第一時間起腳射門破網，成功打破僵局。

下半場第66分鐘，巴埃納（Alex Baena）左路傳中，波洛門前高高躍起頭槌建功，為球隊奠定勝基；第89分鐘，奧亞薩瓦爾再度接獲庫庫雷利亞傳中，門前鏟射破網完成梅開二度，徹底粉碎奧地利反撲氣焰。

除了進攻端多點開花，西班牙防線同樣寫下歷史，主力門將西蒙（Unai Simon）此役力保不失，寫下連續5場世足賽「零封」對手的壯舉。他更以連續519分鐘未失球的紀錄，正式超越義大利傳奇門將曾加（Walter Zenga）在1990年創下的517分鐘障礙，成為世足賽歷史新紀錄保持人。

西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）賽後在接受訪問時，對子弟兵的表現給予高度肯定，「強隊總是在最需要的時刻挺身而出。今天我們幾乎展現了完美的一面，每個人都踢了一場非凡的比賽。但進入16強後，對手只會更加強悍，我們必須持續提升，而這支球隊的特質就是永遠想要更多。」

無緣晉級的奧地利總教練朗尼克（Ralf Rangnick）則難掩失望之情，他在受訪時坦言，在丟掉第一球之前球隊仍有一搏的機會，「直到落後前，我們都還能發揮優勢保持局面。但在落後兩球後，比賽就變得極其艱難，尤其是面對實力如此傑出的對手。如果我們能把握住葛瑞利奇（Michael Gregoritsch）那次機會取得領先，局勢也許會不同，但我們必須承認對手實太出色。」西班牙順利晉級後，將與葡萄牙與克羅埃西亞之戰的勝者爭奪8強門票。