世界盃／美國隊功臣巴洛根「吃紅牌」16強確定無法踢
美國隊1日擊敗波赫，順利晉級世界盃16強，不過主力前鋒巴洛根（Folarin Balogun）因比賽中領到紅牌，將依國際足總（FIFA）規定，自動停賽一場，確定無緣7月6日與比利時的16強戰，對美國隊戰力造成影響。
巴洛根在比賽第64分鐘與波赫後衛穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）爭搶球權時，不慎踩到對方腳踝，兩人隨即倒地。主裁判原先未立即出示紅牌，但在觀看影像輔助判決（VAR）後，認定巴洛根犯規情節嚴重，改判直接紅牌，將他驅逐出場。
這項判決賽後引發不少討論。根據FIFA規定，球員一旦領到紅牌，不僅必須立即退場，也將自動停賽下一場，不論賽事進行到哪個階段皆適用。若紀律委員會認定犯規情節重大，還可追加停賽場次或罰款；若遭追加處分，球隊才可提出申訴。
美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）賽後替子弟兵緩頰：「那是足球場上很正常的動作，這次只是意外，絕對不是故意。」
由於世足賽紅牌強制停賽無法上訴，波切蒂諾無奈表示將會與教練團評估其餘前鋒人選。
美國中後衛理查茲（Chris Richards）則表示，自己當下沒有清楚看到犯規過程，直到裁判啟動VAR檢視後，球隊才知道巴洛根將被紅牌驅逐。他說：「事情就是這樣，我們只能接受。」
美國隊晉級後，將於7月6日在西雅圖迎戰比利時，爭奪8強門票。由於巴洛根本屆世界盃一直是美國隊鋒線的重要火力，他的缺陣勢必讓球隊進攻戰力受到考驗。
他在對波赫的比賽中因踩到對方腳踝，被VAR改判直接紅牌，依FIFA規定將自動停賽一場，因此確定無緣對比利時。 事件發生在比賽第64分鐘，巴洛根與波赫後衛爭搶球權時不慎踩到對方腳踝，主裁判經VAR檢視後改判紅牌。 巴洛根是美國隊本屆世界盃的重要進攻火力，他缺席16強戰後，球隊鋒線威脅將明顯下降，對爭取晉級8強造成不利影響。
精華 FAQ
他在對波赫的比賽中因踩到對方腳踝，被VAR改判直接紅牌，依FIFA規定將自動停賽一場，因此確定無緣對比利時。
事件發生在比賽第64分鐘，巴洛根與波赫後衛爭搶球權時不慎踩到對方腳踝，主裁判經VAR檢視後改判紅牌。
巴洛根是美國隊本屆世界盃的重要進攻火力，他缺席16強戰後，球隊鋒線威脅將明顯下降，對爭取晉級8強造成不利影響。
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