世界盃／美國隊功臣巴洛根「吃紅牌」16強確定無法踢

美國隊巴洛根(右)踩到波赫哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）的腳踝，吃紅牌。(美聯社)

美國隊1日擊敗波赫，順利晉級世界盃 16強，不過主力前鋒巴洛根（Folarin Balogun）因比賽中領到紅牌，將依國際足總（FIFA）規定，自動停賽一場，確定無緣7月6日與比利時的16強戰，對美國隊戰力造成影響。

巴洛根在比賽第64分鐘與波赫後衛穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）爭搶球權時，不慎踩到對方腳踝，兩人隨即倒地。主裁判原先未立即出示紅牌，但在觀看影像輔助判決（VAR）後，認定巴洛根犯規情節嚴重，改判直接紅牌，將他驅逐出場。

這項判決賽後引發不少討論。根據FIFA規定，球員一旦領到紅牌，不僅必須立即退場，也將自動停賽下一場，不論賽事進行到哪個階段皆適用。若紀律委員會認定犯規情節重大，還可追加停賽場次或罰款；若遭追加處分，球隊才可提出申訴。

美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）賽後替子弟兵緩頰：「那是足球場上很正常的動作，這次只是意外，絕對不是故意。」

由於世足賽紅牌強制停賽無法上訴，波切蒂諾無奈表示將會與教練團評估其餘前鋒人選。

美國中後衛理查茲（Chris Richards）則表示，自己當下沒有清楚看到犯規過程，直到裁判啟動VAR檢視後，球隊才知道巴洛根將被紅牌驅逐。他說：「事情就是這樣，我們只能接受。」

美國隊晉級後，將於7月6日在西雅圖迎戰比利時，爭奪8強門票。由於巴洛根本屆世界盃一直是美國隊鋒線的重要火力，他的缺陣勢必讓球隊進攻戰力受到考驗。

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