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世界盃／美國2:0擊敗波赫晉級16強 下場將對陣比利時

世界盃／美國隊2：0波赫晉級16強 下個對手是比利時

記者劉肇育／綜合報導
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美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）起腳射門，為美國隊攻下第一分。...
美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）起腳射門，為美國隊攻下第一分。（路透）

在兩個主辦國加拿大、墨西哥雙雙晉級到16強賽後，美國今天也在與波赫之戰靠著巴洛根（Folarin Balogun）第45分鐘進球一路領先，儘管巴洛根在第62分鐘吞下紅牌退場，讓美國一度落入人數劣勢，但最終不僅順利守成，還靠著第82分鐘蒂爾曼（Malik Tillman）定位球進球，以2：0勝出，寫下三個主辦國都晉級到16強賽的紀錄。

美國隊下一場對手將是比利時，在西雅圖開踢。

美國隊球迷為進球歡呼慶祝。（美聯社）
美國隊球迷為進球歡呼慶祝。（美聯社）

今天32強賽美國則是遭遇隊史首度闖進到世足賽淘汰賽的波赫，其中本屆首場比賽就上演梅開二度表現的巴洛根，再度扮演美國的突擊角色。他在第31分鐘在中路接球後起腳射門破網，儘管進球卻因為越位判定不算，但第45分鐘巴洛根沒有再錯過得分機會，在美國隊傳中球遭到波赫後衛干擾折射後，球剛好落在巴洛根的腳邊，他也果斷起腳射門破網，幫助美國先馳得球。

雙方易邊再戰，第62分鐘巴洛根卻在爭球過程中踩踏到波赫球員的腳，經過VAR檢視後遭補上紅牌出場，讓美國只能在少一名球員的情況下進行本場賽事，而巴洛根也成為繼2006年的法國傳奇席丹（Zinedine Zidane）後，首位在世足賽淘汰賽同場比賽進球又遭判決出場的球員，也是史上第4人。

但人數的劣勢並沒有讓美國停下攻勢，第79分鐘普利西奇（Christian Pulisic）一度進球，但卻遭判越位。第82分鐘美國定位球，蒂爾曼直接起腳射門破網，幫助美國最終以2：0搶下16強門票，今年世足賽三個主辦國也都安抵16強。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

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