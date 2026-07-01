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世界盃／凱恩加入金靴爭奪行列 教頭直呼球星表現太瘋狂

記者曾思儒／即時報導
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英格蘭總教練圖赫爾大讚肯恩「太棒了」，尤其第二顆進球簡直太精彩。(美聯社)
英格蘭總教練圖赫爾大讚肯恩「太棒了」，尤其第二顆進球簡直太精彩。(美聯社)

英格蘭今天世界盃32強淘汰賽在隊長凱恩（Harry Kane）單屆第2場「梅開二度」演出下，以2：1逆轉擊敗民主剛果，本季62場比賽就攻進72球，展現兇猛火力，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）也大讚肯恩「太棒了」，尤其第二顆進球簡直太精彩。

本季凱恩為拜仁慕尼黑踢進61球，國家隊累積11顆進球，合計72球追平德國傳奇穆勒（Gerd Müller）1972-73年賽季的史上第二多紀錄，僅落後阿根廷巨星「獅王」梅西（Lionel Messi）2011-12年賽季的82球；凱恩本屆世界盃5記進球也以1球之差緊追梅西和法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），和挪威名將哈蘭德（Erling Haaland），都有機會爭奪金靴。

幾位球星不斷追加進球，為美加墨世界盃增加不少話題，圖赫爾也以「瘋狂」形容幾位頂尖球員今年的進球表現，其中凱恩不但是隊長也稱職擔任球隊領導者，用不可思議的進球決定了比賽勝負。

凱恩小組賽累積3顆進球就成為隊史世界盃進球王，以1球差超越李納克（Gary Lineker）保持的世界盃10球紀錄，今天再追加2球，生涯世界盃累積到13顆進球，超越巴西傳奇比利（Pele）的12顆，和法國法國方丹（Just Fontaine）並列賽史第6名；這是他第84顆國家隊進球，也追上匈牙利傳奇費蘭（Ferenc Puskas），並列國際賽進球榜第9位。

凱恩也成為1990年李納克（Gary Lineker）後首位在淘汰賽「梅開二度」的球員，本屆累積5顆進球也僅次於李納克的6次，加上助英格蘭挺近16強，有望持續寫紀錄。

精華 FAQ

  • 凱恩單場攻入兩球，帶領英格蘭以2比1逆轉擊敗民主剛果，不僅決定比賽勝負，也展現他在淘汰賽中的高效率與領袖價值。

  • 他本季為拜仁與英格蘭合計攻進72球，追平德國傳奇穆勒1972至73球季的史上第二多紀錄，僅次於梅西的82球。

  • 凱恩本屆世界盃累積5球，與金靴熱門持續競爭；生涯世界盃進球達13球超越比利，國家隊則以84球追平普斯卡什。

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