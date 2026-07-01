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世界盃／凱恩當救世主 英格蘭16強對決墨西哥

中央社／亞特蘭大1日綜合外電
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英格蘭隊長凱恩梅開二度。(路透)
英格蘭隊長凱恩梅開二度。(路透)

英格蘭隊長凱恩今天展現巨星價值，率軍後來居上以2：1逆轉民主剛果，這場比賽民主剛果全場領先多達75分鐘，不過凱恩最後關頭連中兩元帶走勝利，全隊16強戰將面對墨西哥。

包辦全隊今天所有進球的凱恩（Harry Kane）賽後表示，「我們聊到每個人都會有英雄時刻，可以是隊裡任何人，像是門將皮克福（Jordan) Pickford）的撲救，後衛的封堵，無論是誰。我們都有英雄時刻，對我來說，今天就是我的英雄時刻。」

英格蘭與民主剛果之戰，英格蘭由效力德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的凱恩領軍，賽前各方看好英格蘭可挺進16強，不過首次晉級世足淘汰賽的民主剛果，比賽7分鐘就先馳得點。在西班牙乙組踢球的西彭加（Brian Cipenga）獲姆貝巴（Chancel Mbemba）助攻率先打破英格蘭大門，民主剛果1：0領先。

英格蘭上半場占有48%球權，遠較民主剛果41%為多，但4次射正全遭民主剛果門將姆帕西（Lionel Mpasi）救下，特別是凱恩加時第6分鐘接應隊友凌空抽射，結果還是被姆帕西以雙腿擋住，完全無法突破對手大門。

民主剛果上半場僅1次射正就拿下寶貴1分，反觀英格蘭雖在補水暫停後加強攻勢，可是後防問題不斷，民主剛果大好機會推射結果恰好中柱，雙方比分險些擴大。

英格蘭下半場努力反攻，掌握大部分球權但卻缺乏耐心，始終無法突破民主剛果防線。補水暫停後英格蘭換上高登（Anthony Gordon）終於見效。第75分鐘時，凱恩接應高登左側吊中，頭槌破網扳平比數，全場英格蘭球迷由焦慮瞬時化為慶祝。

英格蘭持續前場施壓，貝林漢（Jude Bellingham）獲機會突破但仍遭姆帕西封阻，不過此時民主剛果防守陣型不穩。凱恩右腳抽射，球以刁鑽角度自球門角落上方入網。英格蘭2比1逆轉戰局，凱恩本屆世足個人進球數也來到5球。

民主剛果在加時第7分鐘有機會以自由球追平，不過維薩（Yoane Wissa）最後一擊飛越門柱上方未能建功，民主剛果奮戰全場仍止步32強，英格蘭下一戰則將面對主辦國之一的墨西哥。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 英格蘭在先失一球的情況下，由隊長凱恩於下半場連進兩球，最終以2比1逆轉民主剛果，成功晉級世界盃16強。

  • 凱恩包辦英格蘭全隊兩個進球，先以頭槌扳平比數，再以右腳抽射完成逆轉，賽後他也稱這是自己的英雄時刻。

  • 英格蘭在擊敗民主剛果後，已確定挺進16強，接下來將面對墨西哥，這也是他們在淘汰賽階段的重要考驗。

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